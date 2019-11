Voici comment la femme d'affaire monégasque Monika Bacardi en est arrivé à produire un film avec Johnny Depp et Robert Pattinson

L’industrie du cinéma est loin de vos activités premières. Qu’est-ce qui vous attire dans ce domaine?

Je dois dire que j’ai toujours aimé l’art dans toutes ses formes. Mais le cinéma, c’est encore plus particulier, car il s’agit de réunir différents métiers. Il faut une bonne histoire à raconter, un message à porter, des acteurs pour les rôles, des décors, des musiques. Mais aussi réfléchir au montage et la commercialisation d’un projet. C’est tout cela qui me plaît.

Environnement : "Il n'est pas trop tard pour s'unir autour

de cette cause"

C’est une industrie aussi en pleine mutation. Comment l’envisagez-vous?

Effectivement, les jeunes sont beaucoup plus sur un ordinateur que dans une salle de cinéma. Mais, à mon sens, c’est très important de toujours privilégier les salles de cinéma, d’y attirer des publics plus jeunes. Bien sûr, il faut travailler avec Netflix et Amazon, et nous le faisons. Par exemple, certains films que nous produisons, sont montés différemment pour en faire des séries. C’est une façon aussi de répondre à des attentes de certains spectateurs qui aiment regarder un épisode de quinze minutes et faire autre chose ensuite.

Quel est votre prochain projet?

Le 1er novembre, nous sortons un dessin animé dans les cinémas aux États-Unis qui s’appelle, Arctic Dogs [avec les voix notamment d’Omar Sy, James Franco et Heidi Klum, ndlr] Sur le fond, le film parle d’environnement et de changement climatique. C’est en lien, avec les préoccupations de la fondation du prince Albert II. Je suis très proche de sa fondation d’ailleurs, qui fait un excellent travail. Je crois qu’il n’est pas trop tard pour s’unir autour de cette cause et porter ce message qu’il faut agir maintenant pour sauver la planète.