Vincent Lindon président du jury du festival de Cannes 2022: "Au milieu du tumulte, un immense honneur"

Il ne manquait qu’eux. Dix jours après les premières annonces officielles autour des films en compétition pour la 75e édition du Festival de Cannes (du 17 au 28 mai), le jury et son président ont enfin été dévoilés mardi 26 avril. Qui pour succéder à Spike Lee? Selon certaines indiscrétions, l’actrice espagnole Penélope Cruz avait été sondée, mais c’est finalement Vincent Lindon, l’acteur phare de Titane, Palme d’or 2021, qui sera le président cannois.

"C’est un immense honneur, et une très grande fierté de me voir confier, au milieu du tumulte des multiples événements que nous traversons dans le monde, la splendide et lourde tâche de présider le jury du 75e Festival international du film de Cannes", a simplement lancé l’acteur français, qui a ses habitudes à Cannes: il y a présenté neuf longs-métrages depuis 1987 – et culmine avec le Prix d’interprétation remis par les frères Coen en 2015 pour La Loi du marché.

Quatre femmes et quatre hommes

Pour accomplir son œuvre, il sera bien entouré: quatre femmes et quatre hommes. Dans le premier carré d’As, on retrouve l’actrice Britannique Rebecca Hall, vue notamment dans The Town, mais aussi l’immense actrice et star indienne Deepika Padukone, ainsi que Noomi Rapace, l’actrice suédoise révélée par la trilogie Millenium, et, enfin, l’italienne Jasmine Trinca, qui a notamment joué pour Nanni Moretti dans La Chambre du fils, Palme d’or en 2001 (et dont le premier film en tant que réalisatrice, Marcel!, sera présenté en Séance spéciale).

L’autre carré magique sera emmené par le réalisateur iranien – pressenti un moment pour être le président du jury – Asghar Farhadi, dont le dernier film, Un héros, a remporté le Grand Prix du Festival en 2021. À ses côtés, un autre habitué du Festival, Ladj Ly, réalisateur français et fondateur du collectif Kourtrajmé, qui avait brillé lors du millésime 2019 avec Les Misérables (Prix du jury, César du meilleur film et nommé aux Oscars), mais également le réalisateur et scénariste américain Jeff Nichols (Mud: Sur les rives du Mississippi mais aussi Loving, en compétition à Cannes en 2016) ainsi que le réalisateur norvégien Joachim Trier (à qui on doit le très bon Oslo, 31 août, présenté à Cannes en 2011 dans la sélection Un certain regard). L’an dernier, Trier était également en compétition officielle avec son film Julie (en 12 chapitres).

Ces neuf amoureux du septième art vont donc se mettre à l’œuvre lors de la quinzaine cannoise. "Avec mon jury, nous nous efforcerons de prendre soin au mieux des films de l’avenir, qui portent tous un même espoir secret, de courage, de loyauté et de liberté; dont la mission est d’émouvoir le plus grand nombre de femmes et d’hommes en leur parlant de leurs blessures et de leurs joies communes. La culture aide l’âme humaine à s’élever et à espérer pour demain", a conclu Vincent Lindon lors de sa prise de parole officielle, relayée par le Festival de Cannes.