VIDEOS. "Mandibules", "Envole-moi", "Tom et Jerry"... Programme chargé de films au cinéma ce mercredi

201 jours après leur fermeture, les cinémas s’apprêtent à rouvrir leurs portes ce mercredi. Ce sont plus de 400 films qui attendent d'être projetés. Parmi eux, des longs-métrages très attendus vont envahir les salles obscures. En attendant, les œuvres telles que "Mandibules", "Envole-moi", "Tom et Jerry" qui étaient à l'affiche avant le confinement seront à nouveau projetés demain. On fait le point sur une programmation très chargée.

En toute logique, des œuvres sorties seulement pendant quelques jours et coupés dans leur élan seront de nouveau à l’affiche ce mercredi. "drunk" Parmi elles on retient Drunk, de Thomas Vinterberg. Fraîchement récompensé par l’Oscar du film international, le film fait un portrait de la société danoise à travers l’amitié de quatre professeurs qui vont tester leur résistance à l’alcool. "adieu les cons" À lire aussi Après 201 jours de fermeture, les cinémas rouvrent mercredi Autre film incontournable: Adieu les cons, d’Albert Dupontel, qui avait cumulé plus de 600.000 entrées lors de sa première semaine d’exploitation. Nul doute que cette folle cavale césarisée dans laquelle on retrouve Virginie Efira et Nicolas Marié devrait conquérir de nouveaux adeptes par son ton décalé et l’émotion qu’elle procure. Le film familial Poly, de Nicolas Vanier; le drame ADN de Maïwenn; et l’animé Josep d’Aurel auront eux aussi, parmi d’autres, droit à une seconde chance. "Mandibules" Parmi les nouveautés, Mandibules, de l’inclassable Quentin Dupieux, réunit David Marsais et Grégoire Ludig, alias les compères du Palmashow, lors d’une drôle d’aventure en compagnie d’une mouche géante. "slalom" Dans Slalom, de Charlène Favier, Jérémie Rénier campe un entraîneur de ski qui entretient un rapport trouble avec son élève mineure, incarnée par Noée Abita. "l'étreinte" Pour L’étreinte, son premier long-métrage, Ludovic Bergery dirige une certaine Emmanuelle Béart. La comédienne, devenue rare, épate dans la peau d’une quinquagénaire éprouvant le besoin de se sentir à nouveau désirable. "tom et jerry" Quant aux (grands) enfants, ils jetteront un œil sur Tom et Jerry, qui mélange prises de vues réelles et animation 2D. Pas au niveau des meilleurs courts-métrages, mais l’esprit cartoon est toujours là. "envole-moi" À noter également les sorties de Envole-moi, où Victor Belmondo tient le rôle principal, de Falling, la première réalisation de Viggo Mortensen sur la difficile relation entre un fils homosexuel et son père vieillissant aux nombreux préjugés; ou encore le manga Demon Slayer, qui a cartonné au Japon. Le signe d’une offre aussi pléthorique touchant à tous les registres.

Offre numérique ...