VIDÉO. Vous êtes fan de F1? Ne manquez pas le documentaire "Grand Prix de Monaco, la légende"

Plus encore, le film rassemble des témoignages qui en font un documentaire de référence pour comprendre l’ambition et les moyens qu’un pays ayant la taille de Monaco a mis pour réussir à faire de sa course automobile, un rendez-vous de légende.

Il a fallu neuf mois aux équipes de Check Productions pour produire ce film et raconter 90 ans d’histoire. Il y a aura peut-être une suite… "Nous serons là dans dix ans, pour les 100 ans", sourit Yann-Antony Noghès. En attendant, le documentaire, réalisé par Franck Florino, sera diffusé ce samedi à 10 h 35 sur TF1 et à 19 heures sur Monaco Info.

ces révélations insolites entendues dans le documentaire

1928. L’ACM veut intégrer l’AIACR (l’ancêtre de la FIA) qui refuse en plaidant que Monaco est trop petit pour accueillir une course automobile. Antony Noghès leur prédit alors: "Vous verrez, l’an prochain, une épreuve à Monaco qui étonnera le monde entier." Un coup de bluff… qu’il va finalement concrétiser.

1929. Pour le premier Grand Prix, face à certains sceptiques, c’est la SBM, avec son directeur de l’époque René Léon, qui paye les frais pour concevoir et installer le circuit. La course est remportée par William Grover-Williams. La veille, trop occupé à peindre sa voiture bleue en vert pour être dans la réglementation exigée par la FIA, ce dernier n’a pas le temps de reconnaître le circuit. Il le fait alors le matin même de la course, à l’aube, dans une Principauté déserte, faisant vrombir le moteur de sa Bugatti.

1950. En fin stratège, Juan Manuel Fangio échappe au plus grand carambolage jamais vu au virage du Bureau de Tabac. Quelques mètres avant, habitué à être acclamé par la foule, il remarque que le public ne le regarde pas lui, mais plus loin. Il lève alors le pied pour éviter de s’encastrer et passe de justesse sur la nappe d’essence formée au sol.