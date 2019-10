VIDÉO. Leïla Bekhti: "Quitte à passer pour un Bisounours, je veux continuer à m’émerveiller"

Êtes-vous intervenue dans la construction de votre personnage?

Non, pas du tout. Pourtant, j’ai lu toutes les versions du scénario et on a beaucoup échangé sur l’histoire et les différents rôles. Mais c’est Géraldine qui a tout écrit toute seule.

Elle le fait tellement bien que ce serait idiot de mettre mon grain de sel. Ses dialogues sont hyper brillants.

Chaque personnage à sa propre voix, on ne sent pas une unité de ton, comme c’est souvent le cas. J’adore son écriture: elle passe du rire aux larmes sans prendre le spectateur en otage. Elle nous laisse le choix de nos émotions.

On connaît votre passion pour le play-back grâce à votre compte Instagram. Vous n’étiez pas frustrée de laisser Géraldine chanter seule dans le film?

Non, je suis vraiment une chanteuse de salle de bains, avec ma brosse à cheveux comme micro.

Je laisse à Vanessa Paradis le soin de défendre l’honneur des actrices-chanteuses. Elle le fait très bien. Pour tout vous dire, il y avait une scène dans le film où on faisait un duo Géraldine et moi.

Mais elle l’a enlevée et elle a eu raison: ce n’est pas parce qu’on kiffe faire ça sur Instagram que ça fait une bonne scène dans le film. C’est là qu’elle est forte: elle ne perd jamais de vue l’intérêt de l’histoire qu’elle raconte.

Ça ne vous donne pas envie d’écrire et de réaliser à votre tour?

Si bien sûr. C’est d’ailleurs ce que je fais: j’écris un scénario pour le tourner. Une comédie dramatique qui part du noir pour aller vers la lumière. Je ne jouerai pas dedans, mais Géraldine si.

Un rôle dans lequel on ne l’a pas encore vue. Je ne le fais pas par copinage, ni pour la remercier, mais parce que c’est une super actrice. On est assez proches et sincères l’une envers l’autre pour ne pas se formaliser si on n’est pas dans le film de l’autre. Ce qui lui aurait fait mal, c’est que je ne lui fasse pas lire le scénario, en revanche.

Dans Chanson douce, vous jouez le rôle d’une mère dont les enfants sont assassinés par leur nounou. Comment faites-vous pour passer de la comédie au drame aussi facilement?

Ce sont deux genres qui me parlent et qui me touchent pareillement. En tant qu’actrice, c’est formidable de pouvoir alterner les deux.

J’aborde les personnages de la même manière. Je joue toujours au premier degré les scènes de comédie. C’est au spectateur de décider si c’est drôle, pas à l’acteur.

Une comédie, c’est souvent une histoire dramatique racontée avec humour. Et il peut y avoir beaucoup d’espoir et de lumière dans un drame. Regardez Tout ce qui brille: l’histoire de ces deux filles est profondément triste à la base. Pourtant, le film est drôle et lumineux.