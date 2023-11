Valérie Lemercier sera la présidente de la 49e cérémonie des César

Ça promet. Canal+ et l’Académie des César ont annoncé ce lundi 20 novembre que Valérie Lemercier sera la prochaine présidente de la 49e cérémonie des César.

"Lauréate de trois César et de trois Molières, Valérie Lemercier est une figure indissociable du Cinéma, du théâtre et de la télévision, mais aussi de l’histoire des César, elle, qui a endossé à trois reprises le costume de Maîtresse de Cérémonie. (...) Valérie Lemercier est une artiste flamboyante qui s’applique à ne rien prendre au sérieux. Avec sa bienveillance, son amour pour le cinéma et pour celles et ceux qui le font, elle célébrera les heureux lauréats des César 2024", expliquent l’Académie des César et Canal+ dans un communiqué.

Elle succède à Tahar Rahim

La 49e cérémonie des César est prévue le 23 février prochain et sera une nouvelle fois diffusée sur Canal +.

L'an dernier, c'est l'acteur Tahar Rahim qui avait endossé le costume de président de la cérémonie.

Valérie Lemercier a été découverte par le public en 1988 dans la série télévisée humoristique "Palace". Elle a remporté en 1994 son premier César, celui de la meilleure actrice dans un second rôle, pour la comédie culte "Les Visiteurs" de Jean-Marie Poiré.

Elle a ensuite décroché le même César en 2007 pour son "Fauteuils d'orchestre" (de Danièle Thompson). Enfin, elle a remporté celui de la meilleure actrice en 2022 pour son sixième film comme réalisatrice, "Aline", inspiré de la vie de la chanteuse Céline Dion.