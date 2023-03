"Une serial killeuse à la Calamity Jane": Laure Calamy s'offre une comédie noire avec "Bonne conduite"

Après "L’Origine du mal" "Bonne conduite" marque votre seconde incursion, dans le film de genre, le thriller. Y avait-il une envie particulière de vous aventurer sur ce terrain?

Lorsque j’ai découvert le scénario, j’ai songé à "Fargo" des frères Coen et au moment de ma rencontre avec le réalisateur Jonathan Barré, j’ai vu son œil briller quand j’ai cité cette référence qui faisait partie des siennes. J’ai effectivement une appétence pour ce genre de films mais je me suis dit qu’on ne me proposerait sans doute pas deux fois un rôle de serial killeuse à la Calamity Jane!

Il s’agit d’un film d’action, un peu flippant, tour à tour loufoque, décalé, mélancolique, touchant… C’était donc jouissif de mélanger toutes ces grammaires de cinéma.

Les scènes de courses-poursuites en voitures ont-elles été délicates à tourner?

J’ai tout fait! (rires) Non, j’aurais adoré mais toutes ces séquences en gros plans ont été tournées en studio sur fond vert. À chaque fois que je percutais quelqu’un, rien ne bougeait, le volant ne tournait pas! Tout n’est qu’illusion. Mon expérience au théâtre, de faire imaginer avec peu ou pas grand-chose, m’a servie. Seules les poursuites filmées de loin, où on ne voit pas les acteurs ont été captées dans des décors naturels avec des cascadeurs.

Nombre de personnages que vous incarnez semblent être traversés par une folie, plus ou moins douce. Comment abordez-vous cet aspect de leur personnalité?

On peut rêver des choses, les ressentir, avoir des prémonitions, des fantasmes mais parfois ils sont complètement à côté de la plaque… Ce qui compte c’est d’être dans l’instant. Un peu comme un saut en parachute. Je ne crois pas qu’un rôle se prépare. On le rêve et ensuite l’inconscient circule. Il est également impossible de prévoir ce qu’il va se passer avec les partenaires et ensemble, avec Jonathan, on cherche un rendu organique et absurde en même temps.

Vous préférez tourner en plans séquences ou de manière plus conventionnelle, avec un découpage plus marqué?

J’adore les plans séquences. Ils nous responsabilisent davantage. On y retrouve un sentiment proche de celui que l’on a sur les planches et la liberté est accrue vu qu’on y est généralement filmé en plan large. Le corps existe beaucoup plus.

En tant qu’actrice, on a donc l’impression d’être le vecteur principal de la scène, de prendre le dessus sur l’aspect technique… Même si au final c’est faux, puisqu’au montage, il finit par l’emporter.

Vous faites désormais partie des trois ou quatre actrices françaises sur lesquelles un film peut se monter. Cela vous donne-t-il envie d’initier des projets?

Je commence à y penser. Je ne l’ai encore jamais fait mais j’aimerais beaucoup, oui. Cela pourrait être, par exemple, l’adaptation d’un livre ou d’une histoire qui m’intéresse depuis longtemps. Je pense notamment à la figure de Catherine de Médicis, que j’aimerai porter à l’écran sous un angle, il me semble encore inédit. Cependant, ce type d’initiative reste encore à l’état de fantasme et j’aime être surprise par les personnages qu’on me propose. Mon moteur principal est de répondre à l’envie de quelqu’un de réaliser son rêve. "Bonne Conduite" était par exemple le premier projet que Jonathan Barré a porté seul [Ses précédents longs-métrages "Les Vedettes" et "La Folle aventure de Max et Léon" avaient été coécrits avec les comédiens du Palmashow, ndlr] et c’était beau de voir comment il déployait son propre univers.

En l’espace d’un an, "Bonne conduite" est le cinquième film où vous êtes en haut de l’affiche. Avez-vous la crainte que cette surexposition joue en votre défaveur?

Oui! C’est certain. Lorsque j’ai vu que j’étais tous les mois et demi à l’affiche d’un nouveau film, j’ai trouvé que ça faisait beaucoup. J’aurais aimé que tout soit plus distillé mais je n’ai pas droit de regard là-dessus. En même temps, je suis dans le plaisir et même si j’ai toujours travaillé, je suis toujours tenaillée par la crainte que tout s’arrête. En ce moment, j’essaie d’être plus confiante mais il y a toujours une petite appréhension… Et je veille à ce qu’on me choisisse uniquement pour des raisons artistiques. Le fait de recevoir pas mal de scénarios, m’oblige aussi à apprendre à dire "non". Ce n’est pas facile, surtout lorsqu’un rôle de qualité a été écrit pour vous et qu’on sent une réelle motivation de la part des auteurs/réalisateurs. J’y suis très sensible, mais on ne peut malheureusement pas tout faire!

Photo Pan Distribution.