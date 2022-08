"Une autre façon de parler de ma vie": Claire Denis met en scène Juliette Binoche et Vincent Lindon dans son nouveau film

Avec amour et acharnement est votre seconde adaptation d’un roman de Christine Angot. Comment définissez-vous votre relation et comment s’est déroulée l’écriture?

Au départ, il s’agissait d’une amitié où il n’a jamais été question d’adapter ses livres. C’est quelqu’un dont j’apprécie les ouvrages et l’écriture. Nous voulions en premier lieu plancher sur des projets très différents, puis la pandémie est arrivée et nous avons été contraintes de rester à Paris. En observant cette histoire articulée autour d’une rencontre fortuite qu’elle a faite avec un ex-amant, écrite à la première personne, j’ai pensé à cette adaptation en enlevant le "Je" et en transformant le personnage du compagnon. Le fait est que Christine Angot voulait se concentrer sur son prochain ouvrage et n’avait pas beaucoup de temps à m’accorder. Nous avons donc travaillé très vite. J’aimais aussi beaucoup ses dialogues. Christine a la faculté d’exprimer le tourment de façon torrentielle! C’est très beau…

Vous collaborez également à nouveau Juliette Binoche, Vincent Lindon et le chef opérateur Eric Gautier. En quoi les fidélités sont-elles importantes pour vous?

La fin d’un film c’est immédiatement l’impression qu’on en veut encore! Encore de cette actrice ou de cet acteur, encore de ce travail avec ce chef opérateur, encore d’écrire avec un scénariste… J’ai toujours la volonté d’en faire plus. En 1994, aussitôt Us Go Home, un téléfilm sur Arte avec Grégoire Colin et Alice Houri, terminé, on a écrit Nénette et Boni. Je voulais tout de suite continuer. Et puis, s’il fallait à chaque fois se redemander avec qui travailler et pourquoi… ce serait fatigant! Alors que, dans des complicités comme celles-ci, c’est formidable de ne presque pas avoir besoin de se parler.

C’est une chose que vous exprimez aussi dans votre cinéma, avec des gens qui se comprennent par les gestes, par les corps…

On me le dit souvent, alors oui, sans doute, mais je n’en ai pas conscience. En tout cas, les choses importantes qui me sont arrivées ne se sont pas dites avec beaucoup de mots. Lorsqu’on en utilise peu, c’est plus fort. Cela vient aussi du fait que le cinéma est quelque chose d’incroyable. J’y ai vu dans cet art une invitation à découvrir une autre façon de parler de ma vie. Le cinéma à la capacité de montrer ce qui pousse les êtres humains à se rapprocher les uns des autres, dans un temps compact, et de faire partager cette expérience dans une salle, ensemble. La puissance du 7e art, c’est cette respiration, ce temps, cette manière de cadrer… C’est un langage, c’est parler.

A-t-il été plus délicat de filmer le désir féminin à 20 ans via le personnage de Margaret Qualley dans Stars At Noon, récompensé au Festival de Cannes, ou à 50 ans dans Avec amour et acharnement?

Trish, qu’incarne Margaret a pour but de quitter le Nicaragua et, dans cette optique, elle cherche un pigeon qui pourrait l’aider. Son désir pour Daniel – Joe Alwyn –, ce jeune Britannique ne vient que dans un second temps. Lorsqu’ils se rencontrent dans un bar, elle souhaite avoir de l’argent et se prostitue et, en rentrant, au petit matin, elle ne pense pas à lui. Cependant, lorsqu’elle le revoit, elle se dit qu’il s’était peut-être réellement passé quelque chose. Le couple Sarah/Jean, formé par Juliette et Vincent dans Avec amour et acharnement, est posé. Ils s’aiment et se désirent encore beaucoup. L’intrusion de François – Grégoire Colin – crée un souvenir du désir qui se rallume. C’était facile avec eux. J’étais plus intimidée par Margaret et Joe que je dirigeais pour la première fois.

Il y a cette scène clé, où Sarah croise François dans un escalier, avec le temps qui semble soudain s’arrêter. Comment l’avez-vous conçue en termes de mise en scène?

Ce passage m’avait beaucoup marqué lors de la lecture du livre. En premier lieu, il était important que le film s’ouvre sur ce prologue dans la mer, où l’on voit que Sarah et Jean sont soudés physiquement. Ce bain représente leur lien. Et tout de suite après, elle revoit l’ex-amant. Cela permet de rendre le film haletant. Il fallait que Sarah hésite longtemps, qu’elle soit bouleversée et que ce chamboulement bouscule ses journées, ses nuits… Elle essaye de résister. La séquence à laquelle vous faites référence est justement ce moment où elle ne résiste pas et il fallait qu’il soit innocent. Je savais qu’il fallait le filmer à la manière d’un rêve, où on a du mal à s’approcher, en utilisant un ralenti qui donne l’impression que franchir cet escalier est difficile…