Un film hongrois sacré au Monte-Carlo Film Festival de la Comédie

La seizième édition du Monte-Carlo Film Festival de la Comédie (MCFF) s’est achevée ce week-end en remettant le trophée du meilleur film à un long-métrage hongrois, "Bad Poems", réalisé par Gabor Reiz qui raconte le voyage intérieur du jeune Tamàs, déçu par l’amour après la fin de sa longue histoire avec Anna.

Le jury, présidé par le réalisateur Emir Kusturica et composé de Sandra Milo icône du cinéma fellinien, de l’actrice française Mathilda May et du réalisateur Edoardo Leo, a fait son choix parmi une quinzaine de films en compétition du festival pensé et dirigé par Ezio Greggio.

Le prix du meilleur réalisateur est attribué à Nicole Palo pour "Emma Peeters". L’Argentin Ricardo Darin s’est vu attribuer le prix du meilleur acteur pour le film « An Unexpected Love ».

Un Legend Award pour Kusturica

L’Australienne Rose Byrne gagne le prix de la meilleure actrice dans "Juliet, Naked". De plus, le prix du meilleur scénario a été attribué à Dan Kleinman et Sameh Zoabi pour le film israélien "Tel Aviv on Fire".

En parallèle, le festival a attribué des récompenses spéciales pour l’ensemble de leur carrière à Sandra Milo et Andréa Ferreol. Ainsi qu’un Legend Award au président du jury, Emir Kusturica.