"Un des meilleurs moments de ma vie"... Cette ado varoise partage l'affiche de Ducobu 3 avec Elie Semoun

Cédric Eyme, papa de Leeloo :

« À 3 ans déjà, elle nous refaisait des répliques de Disney devant la télévision. C’est inné… Elle passe son temps à faire des sketchs sur TikTok. Nous sommes néophytes dans le milieu. Quand on a vu le contrat, on s’est posé des questions… La production nous a invité une semaine. Puis, on montait la voir tous les 15 jours. Même pendant l’école, ils avaient une maison entre enfants et étaient surveillés par une tutrice... On est tombé sur la bonne équipe. D’ailleurs, ils sont toujours tous en contact. Elle est épanouie. On la pousse tant qu’on peut mais on veut qu’elle trouve un vrai métier. Nous l’éduquons pour qu’elle n’oublie pas d’où elle vienne et qu’elle s’en rappelle toute sa vie. »

Frédéric Onnis, comédien et professeur de théâtre au conservatoire :

« Nous avons commencé à travailler ensemble au début de l’année dernière. Elle m’a dit qu’elle faisait des photos pour des magazines pour enfants. Des directeurs de castings m’appellent souvent et j’en parle à ceux qui sont intéressés. C’est la première fois que j’ai un élève qui décroche un rôle principal. Les castings, c’est le loto, il faut correspondre à ce que veut le réalisateur, à son idée. Ensuite, je l’ai aidé comme j’ai pu. Sur les textes, comment apprendre vite, construire un personnage. On a travaillé sur la sincérité. Quand elle a été prise, je lui ai dit de lire les BD pour se mettre dans la peau du personnage.

La motivation et l’envie y sont pour beaucoup. On sent qu’elle a du talent. Elle a la chance d’avoir un peu la voix cassée, un timbre de voix, comme Vanessa Paradis plus jeune. Et ça naturellement c’est quelque chose de rare. Depuis le début de l’aventure je l’accompagne sur comment gérer l’après tournage, les déceptions… »

Maurice Le Cain, directeur du conservatoire :

« Le conservatoire de Provence verte dispense des cours de danse, théâtre et musique. Nous n’avons pas l’ambition de faire des sélections pour obtenir des résultats. On veut que nos élèves s’épanouissent avec leurs moyens. Qu’ils aillent là où ils veulent aller, construisent leur personnalité et s’enrichissent personnellement. »