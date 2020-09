Tout ce qu'il faut savoir sur le 4e Festival du Film fantastique à Menton

Les prix

Pour cette quatrième édition, huit prix seront décernés au terme du week-end : meilleur film (court-métrage), meilleure interprétation féminine, meilleure interprétation masculine, meilleur scénario, meilleurs effets spéciaux, meilleure photographie, meilleure musique, et prix du public.

Les habitués du festival noteront que deux d’entre eux sont nouveaux: le prix dédié aux effets spéciaux, et celui plébiscité par un jury davantage citoyen.

"On s’est rendu compte dans les petites interviews que nous avons faites de nos partenaires qu’ils voulaient plus de choses dans la ville, plus d’interaction. Ce prix permet ainsi de faire participer les gens d’ici", glisse Fabrice Ceccherini.