"Un monde où la vie à côté n’existe pas": Suzanne Jouannet à propos de son rôle dans l'enfer des classes prépa

"Les Choses humaines" d’Yvan Attal vous a soudainement propulsée en haut de l’affiche, avec notamment une nomination au César du meilleur espoir féminin. A-t-il été délicat d’enchaîner avec le bon projet?

On m’avait proposé d’autres rôles un peu similaires mais, même s’il est important d’aborder le sujet du harcèlement, il est tout aussi intéressant d’aller vers d’autres sujets, comme celui donc de "La Voie royale", qui est totalement différent et évoque le transfert de classe. Au moment de préparer le rôle, le livre "Illégitimes" de Nesrine Slaoui m’a énormément inspirée. Transclasse, elle a déclaré, lorsqu’elle a été prise à Science Po être "une bête dans la matrice", en faisant référence au fait qu’il est normalement impossible de modifier un programme déterminé. La seule possibilité est d’être aiguillé par un professeur mais si on n’a aucune information, on ne connaît pas les écoles et on ne sait même pas qu’une porte de sortie existe…

Vous vous imposez comme une actrice capable d’endosser des personnages de femmes fortes, qui tiennent tête aux hommes mais aussi aux institutions. Avez-vous cependant fait un parallèle avec le parcours de Sophie qui bataille pour s’imposer en classe préparatoire et votre parcours de jeune comédienne?

Le parallèle, c’est la compétition, le fait de se comparer aux autres et qu’il y a peu d’élus. La seule différence entre ces deux milieux, c’est que dans les maths, c’est plutôt masculin alors qu’au cinéma, il y a beaucoup de femmes. La pression des concours est, en revanche, omniprésente. J’en ai passé pour intégrer des écoles de théâtre et j’ai découvert un monde où la vie à côté n’existe pas. Il ne faut faire que ça! Désormais, je ne suis plus dans cette période "prépa" et j’espère simplement qu’il y aura encore de la place pour moi à l’avenir, tout en espérant que les autres y trouvent aussi leur compte…

Comment vous êtes-vous immergée dans le monde des mathématiques?

J’ai eu des petits cours pendant deux semaines. C’était court mais j’ai eu le temps d’apprendre par cœur les schémas que l’on fait au tableau pour ne pas faire d’erreurs. Pour cela, je filmais les leçons et j’observais la manière d’agir du professeur, qui avait mon âge et qui m’expliquait des trucs assez dingues! L’essentiel était de conserver une cohérence, que ça soit crédible à l’image.

"LA VOIE ROYALE" - Dans l’enfer des classes prépa

L’histoire

Sophie (Suzanne Jouannet) est une lycéenne brillante. Encouragée par son professeur de mathématiques, elle quitte la ferme familiale pour suivre une classe préparatoire scientifique. Au fil de rencontres, de succès et d’échecs, face à une compétition acharnée, Sophie réalise que son rêve, intégrer Polytechnique, représente plus qu’un concours…

Notre avis

Genre en vogue ces dernières années, les films en milieu scolaire donnent essentiellement l’occasion aux réalisateurs de pointer du doigt des problèmes liés à des collèges en difficultés, marqués par les inégalités et l’impossibilité des enseignants d’exercer dans des conditions décentes. Plutôt que de s’aventurer sur ce terrain, mais sans renier l’aspect social, Frédéric Mermoud s’intéresse aux fameuses classes prépas, un monde sans foi ni loi qui se targue de former les élites de demain. Originale et saisissante, cette "Voie royale" adopte le point de vue d’une jeune surdouée mais pas vraiment armée mentalement pour affronter la succession d’épreuves mathématiques et humaines qui se dressent devant elle.

Dans le rôle-titre, Suzanne Jouannet impressionne et confirme, après sa prestation dans "Les Choses humaines" d’Yvan Attal, sa capacité à incarner des jeunes femmes à la fois déterminées et fragiles, qui font preuve de résilience pour se relever après chaque coup dur. Autour d’elle, les portraits sont tout aussi bien croqués, avec des élèves ambitieux et des professeurs forcés de ne laisser paraître aucune émotion.

En découle une œuvre tendue, passionnante, qui scrute et critique les affres d’un milieu autocentré.

> De Frédéric Mermoud (France/Suisse). Avec Suzanne Jouannet, Marie Colomb, Thomas Snégaroff… Drame. 1h49.