Sur Netflix, Paolo Sorrentino et sa "Main de Dieu" montrent Naples autrement

Paolo Sorrentino, génial réalisateur napolitain d’Il Divo, La Grande Bellezza ou encore The Young Pope, avait 16 ans quand, lors de l’été 1986, Diego Maradona marqua un but de la main contre les Anglais en quart de finale du Mondial mexicain. Un but que le génie argentin, joueur du Napoli, qualifiait de "main de Dieu" pour justifier sa tricherie dans une confrontation sulfureuse face aux Anglais quelques années après la guerre des Malouines.

La Main de Dieu, c’est aussi le dernier film de Sorrentino, scénariste et réalisateur couronné aux Oscars. Sorrentino, ce n’est pas n’importe qui. Son CV parle pour lui: six films sélectionnés à Cannes dont un Prix du Jury pour Il Divo en 2008, un Oscar et un Golden Globe, en 2014, pour La Grande Bellezza. Sorrentino est également l’auteur du biopic sur Berlusconi, Silvio et les autres.

Naples et Maradona

La Main de Dieu, disponible sur Netflix, évoque l’histoire d’un jeune garçon, Fabietto Schisa, dans le tumulte du Naples des années 1980. On y aborde tout, la folie que suscite l’arrivée de Diego Maradona au Napoli mais aussi le quotidien d’une ville pas comme les autres. C’est sans doute le film le plus personnel de Sorrentino, lui, le Napolitain. Un film autobiographique quelque part. Un conte sur la fatalité, le sport, le cinéma, l’amour, la mort.



Au casting, Paolo Sorrentino retrouve Toni Servillo, son acteur fétiche, et c’est le jeune Filippo Scotti qui tient le rôle principal de Fabietto Schisa. Récompensé à la dernière Mostra de Venise, le film est également en lice pour les prochains Oscars puisqu’il est le digne représentant italien pour la catégorie film étranger (Titane sera le représentant français, par exemple). Pour Sorrentino, ce film est forcément différent. Parce que c’est Naples, mais surtout parce que c’est Diego Armando Maradona.



Lors du décès tragique du gaucher en novembre 2020, Sorrentino n’avait pu retenir sa tristesse sur son compte Instagram: "Merci mon Dieu pour le football, la liberté, le divertissement et ma jeunesse." CQFD.