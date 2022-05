Suivez en direct avec nous la cérémonie d'ouverture du 75e Festival de Cannes

Le coup d'envoi du 75e Festival de Cannes est donné ce 17 mai, pour une édition qui promet un retour à la "normalité", à la "vie d'avant". Cette année, ni pass sanitaire ni masque ne sont exigés à l'entrée, en revanche, on vous garantit un défilé des stars pour cette cérémonie d'ouverture.

Le tapis rouge de cette 75e édition a été déroulé sur les célèbres marches dans la journée. Au programme de cette soirée qui renoue avec "la vie d'avant", des stars sur le tapis rouge, évidemment. Un jury emmené par un Vincent Lindon, "honoré" d'être président du jury, une Palme d'Or d'honneur décerné à Forest Whitaker et enfin, la projection du film "Coupez!" de Michel Hazanavicius. Début des festivités? 19h.

Rendez-vous donc à 19h, pour cet évènement qui, cette année, sera présentée par Virginie Efira, qui était dans "Benedetta", un film présenté en compétition l'année dernière et qui sera également à l'écran cette année, pour son rôle de survivante d'un attentat dans "Revoir Paris".

Le film d'ouverture est le dernier film de Michel Hazanavicius, "Coupez!", une parodie déjantée de films de zombies et une déclaration d'amour à tous les films - même les plus ratés. "Coupez!" "est joyeux, il met en valeur les gens du cinéma, et j'espère qu'il donne envie d'en faire", a déclaré à l'AFP le réalisateur français. A vos marques, prêts? "Coupez!".

