Star Wars, Avatar, Aladdin, Roi lion... On connaît les dates de sortie des prochains films et dessins animés des Studios Disney

Du lourd, du très lourd prochainement sur les écrans.

Les Studios Disney - qui ont racheté récemment 20th Century FOX- ont dévoilé, mardi, la liste des films et dessins animés qui sortiront d'ici 2027.

Et le (grand) spectacle sera au rendez-vous.

Ainsi, d'ici 2027, Disney a décidé d'alterner Star Wars -les années paires- et Avatar -les années impaires- avec sortie le vendredi précédant Noël.

Seule exception cette année avec la sortie, le 20 décembre, l’épisode IX de Star Wars (The Rise of Skywalker, qui viendra conclure la troisième trilogie et la saga des Skywalker).

Car en 2020, place à un remake de West Side Story signé Steven Spielberg.

Les sorties en 2019

Aladdin (24 mai); Dark Phoenix (7 juin); Toy Story 4 (Pixar, 21 juin); Spider-Man: Far From Home (2 juillet); Stuber (12 juillet); Roi lion (19 juillet); L’Art de courir sous la pluie (9 août); Ready or Not (23 août); Ad Astra (20 septembre); La Femme à la fenêtre (4 octobre); Maléfique: Maîtresse du Mal (18 octobre); Ford v. Ferrari (15 novembre); La Reine des neiges (22 novembre); Spies in Disguise (25 décembre).

Les sorties en 2020

Underwater (10 janvier); Kingsman (14 février); L’Appel de la forêt de Jack London (21 février); Mulan (27 mars 2020); Onward (Pixar, 6 mars); Les Nouveaux Mutants (3 avril); Artemis Fowl (29 mai); Cruella, (23 décembre).

Les sorties en 2021

Indiana Jones (9 juillet); Avatar (17 décembre)...