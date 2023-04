Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaï... rencontre avec le casting 5 étoiles des "Trois Mousquetaires"

C’est sans doute le film français le plus attendu de l’année: "Les Trois Mousquetaires - D’Artagnan" sort aujourd’hui sur les écrans. Un film signé Martin Bourboulon, porté par un casting 5 étoiles. Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos) et Vincent Cassel (Athos) qui incarnent les nouveaux mousquetaires du roi avec François Civil (D’Artagnan), étaient attendus sur tapis rouge au Pathé La Valette, avant de rejoindre Nice. à leurs côtés, la jeune Lyna Khoudri, la nouvelle Constance Bonacieux.

Quelle est la première idée qui traverse l’esprit lorsque l’on est sollicité pour un tel projet?

Romain Duris: Martin me parlait de ce projet pendant qu’on était en plein tournage d’"Eiffel".. C’était marrant d’imaginer un autre univers alors qu’on tournait aussi un film d’époque. Il évoquait ses idées de casting, il avait l’intention de s’entourer des mêmes équipes techniques que pour "Eiffel"... Je n’avais qu’une envie: voir ce qu’allait donner cette nouvelle aventure, ce que ça allait être.

Pio Marmaï: ça m’a immédiatement rappelé des souvenirs assez doux d’enfance, d’adolescence, quand j’avais découvert les Mousquetaires. Et rapidement aussi, on est gagné par le fantasme que représente l’idée de travailler avec ces acteurs-là. Après il y a eu le travail en soi, la préparation, le tournage. Quand vous passez un an dans un collectif comme ce fut le cas sur cette aventure, ce n’est plus de l’ordre du cinéma, ça appartient à l’existence.

François, comment avez-vous éprouvé le fait de devenir D’Artagnan?

François Civil: On ressent le poids de "l’héritage" au tout début. Le poids de la référence, le côté iconique aussi, du rôle, de l’œuvre. On se dit qu’on s’attaque à un classique et qu’il va falloir se démarquer. Et puis très vite, on pense au personnage: je dois jouer un jeune homme qui monte à Paris pour devenir mousquetaire.

C’est un film sur une bande de potes, est-ce que le tournage a été "potache"?

Pio Marmaï: non, surtout sur un film comme ça. C’est beaucoup de travail.

François Civil: on avait quand même la chance de très bien s’entendre, ça rend le tout très agréable. Le fait qu’il y ait entre nous un ciment d’humour...

Romain Duris: indéfectible. (rires)

Comment vous êtes vous préparés physiquement?

Romain Duris: On s’est entraîné, chacun à notre niveau, à l’équitation. Surtout, on a commencé par des cours d’escrime avec un champion olympique, Yannick Borel. Il nous a rassemblés – c’était une première rencontre entre nous –, et on a débuté par des combats d’escrime pour travailler la tenue, l’élégance, les mouvements du bras, etc. Ensuite, on a travaillé les chorégraphies des combats, on savait que ce serait filmé en plan séquence, sans possibilité de s’arrêter au milieu de la scène.

Pio Marmaï: Le plan séquence, c’est tout le parti pris du film, c’est une première pour chacun de nous, cet aspect immersif. On ne travaille pas de la même manière, il y a une tension et une exigence supplémentaire.

Martin Bourboulon a déclaré qu’il a fallu rendre les personnages modernes. Quel trait de modernité avez-vous apporté?

François Civil: J’ai essayé de ne pas me laisser trop embarrasser par le texte. Au fil du tournage, je me suis concentré sur les intentions, avec l’idée que si les mots ne sonnaient pas justes, autant ne pas les dire.

Romain Duris: C’est en partant d’une vérité qu’on arrive à être moderne. On ne cherche pas à l’être mais en étant au maximum vrai, avec ce texte et ces personnages, on le devient.

Après "Milady", retrouveriez-vous ces personnages avec plaisir pour des suites?

Romain Duris et Pio Marmaï: Ah oui. Surtout avec cette bande!

François Civil: Ça ou autre chose... mais plutôt ça! (rires)

Un pour tous, tous pour un

L’histoire

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… Dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Notre avis

Voir "Les Trois Mousquetaires", c’est un peu comme regarder "Titanic": on connaît l’histoire, du début à la fin même si certains détails ont pu nous échapper. On a lu le livre, vu une ou deux versions ciné ou télé. Et pourtant. La version de Martin Bourboulon réussit le pari de réinventer le film de cape et d’épée, un genre riche en productions souvent renouvelées ("Le Bossu", "Le Hussard sur le toit", "Cyrano de Bergerac").

D’abord en prenant quelques libertés avec le roman original, ensuite avec une narration qui plonge le spectateur au cœur de l’action. Le parti pris du plan séquence utilisé pour les scènes de batailles notamment, donne l’impression de vivre l’affrontement de l’intérieur, au contact quasi physique des comédiens.

Surtout, ce premier volet des nouvelles aventures des Mousquetaires – "Milady", la suite, sortira en fin d’année –, repose sur l’alchimie entre les comédiens. Une complicité palpable à l’image qui n’usurpe pas le fameux "Un pour tous, tous pour un".

Les quatre fines lames du royaume sont servies par une Eva Green à qui le mystère sied comme un gant, un Louis Garrel en Louis XIII décalé, une reine aux traits délicats de Vicky Krieps et un Richelieu campé par un Éric Ruf intriguant à souhait. Ajoutez les décors, naturels, et vous avez un film à grand spectacle qui devrait largement trouver son public.

> De Martin Bourboulon (France). Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Lyna Khoudri... Aventure. 2h01.

Révélée au grand public avec "Papicha", Lyna Khoudri incarne une jeune Constance Bonacieux au service de sa majesté la reine. La jeune femme avait fait le choix de ne pas se plonger dans ce qui avait été fait avant la version de Martin Bourboulon quand d’autres avaient relu le livre, Elle sera de l’aventure de "Milady", ravie d’avoir aussi rapidement été intégrée à la bande: rires).