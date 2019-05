"Rocketman", "Bohemian Raphsody"... Mais au fait, c'est quoi un biopic?

Lorsqu’un film se base sur une œuvre existante (un livre, un jeu-vidéo, une pièce de théâtre…), on parle d’une adaptation.

Mais lorsque le long-métrage se concentre sur un personnage ayant réellement existé, tout comme les événements et l’environnement entourant son histoire, on parle de film biographique, connu sous l’anglicisme "biopic".

Le biopic apparaît dès les débuts du cinéma. "L’Exécution de Mary, reine des Écossais" (réalisé par Alfred Clark et filmé par William Heise, 1895) ou "Cléopâtre" (de Georges Méliès, 1899) sont parmi les premiers du genre.

Mais parfois, biopic rime avec polémique. Les servitudes du réalisateur par rapport à la personne qui fait l’objet du biopic (ou bien sa famille ou les ayants droit) sont parfois nombreuses et complexes, ce qui donne un film dont les faits sont parfois romancés, voir complètement modifiés.

En 2013 dans le film "Diana", Naomi Watts incarnait la princesse de Galles dans les deux dernières années de sa vie. Mais le côté "niaiseux" donné au personnage n’a pas conquis le public britannique sur ce sujet d’autant plus sensible qu’il touche à la famille royale et toujours en proie aux spéculations autour de la mort de Lady Di.

Cette année à Cannes, "Rocketman" est présenté, hors-compétition et en avant-première. Le film retrace l’histoire du chanteur britannique Elton John (interprété ici par Taron Egerton, vu dans Kingsman et Robin des Bois) et a été réalisé par Dexter Fletcher.

Un désormais habitué du genre puisqu’on lui doit le primé "Bohemian Rhapsody" (2019), mettant en lumière la vie du sulfureux chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury.