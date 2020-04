Reporté en juillet, le Monte-Carlo Film Festival de la Comédie sera présidé par un double lauréat des Oscar

En 2019, l'acteur, scénariste, producteur et réalisateur de "Kingdom of the Blind", "The Man with One Eye is King", ou encore "Choker and Stiletto", a été récompensé de deux Oscar pour le film "Green Book", celui du meilleur film et celui du meilleur scénario original.

Nick Vallelonga succède ainsi à d'autres éminents présidents du jury comme Emir Kusturica (2019), Claude Lelouch (2018), Ettore Scola (2010) ou encore Georges Lautner (2009).

Une star

de télévision italienne

aux manettes

Star de la télévision italienne et de la chaîne "Canale 5", où son journal satirique de 20h30 "Striscia La Notizia" affole les audiences depuis trente ans, Ezio Greggio a également tourné dans une trentaine de films comme acteur et en réalisé quatre, recevant de nombreux Prix.

Résident monégasque, Ezio Greggio est par ailleurs le président du Comité des Italiens résidents à Monaco.

Depuis 25 ans, son association vient en aide aux enfants prématurés et fournit des équipements à plus de 70 hôpitaux, y compris à l’étranger. Son siège est basé en Principauté depuis quelques années.