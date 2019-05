Quentin Tarantino, Abdellatif Kechiche... Voici les films qui complètent la sélection officielle du Festival de Cannes 2019

Round 2.

Les films manquants à la sélection officielle ont été révélés ce jeudi midi. La première salve avait été annoncée le 18 avril.

en compétition

L'information la plus importante? Le nouveau Quentin Tarantino.

Le réalisateur a réussi à finir à temps "Once Upon a Time... in Hollywood". Il se retrouve donc en compétition au Festival de Cannes cette année.

"On a craint que le film, ne sortant que fin juillet, ne soit pas prêt mais Quentin Tarantino, qui n’a pas quitté sa salle de montage depuis quatre mois, est un vrai enfant de Cannes, fidèle et ponctuel!", a indiqué Thierry Frémaux, ce jeudi midi.

Cerise sur le gâteau: le délégué général a précisé que la troupe d'acteurs serait du voyage.

"Comme pour "Inglourious Basterds", Quentin Tarantino sera bien là, vingt-cinq ans après la Palme d’or de "Pulp Fiction", avec un film terminé, projeté en 35mm", a conclu Thierry Frémaux.

Abdellatif Kechiche fait également son entrée en compétition avec "Mektoub, My Love: Intermezzo".

"J’ai vu le film jeudi dernier, toujours en montage, et même en plein montage! Mais il sera terminé, dans une durée annoncée de 4h par le réalisateur. Et montré en fin de Festival pour que le DCP puisse être livré dans les temps", a affirmé le délégué général du Festival.

"Avec une histoire fleuve et un portrait extraordinaire de la jeunesse des années 90 dont il a raconté les prémices dans son "Canto Uno" et dont on retrouvera les acteurs avec plaisir, le réalisateur tunisien/français Abdellatif Kechiche sera de nouveau présent à Cannes pour l’Intermezzo de Mektoub, My Love, six ans après sa Palme d’or pour "La Vie d’Adèle"."

SÉANCE DE MINUIT

Gaspar Noé ajoute son film "Lux Æterna" aux séances de minuit.

"Sur un tournage, deux actrices, Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg, se racontent des histoires de sorcières, et pas seulement. Lux Æterna est aussi un essai sur le cinéma, sur la cinéphilie et sur l’hystérie des plateaux. Un moyen métrage énergique et brillant pour le retour – inattendu il y a peu – de Gaspar Noé en Sélection officielle. Un film vu à la dernière minute par le comité de sélection et qui sera projeté dans une Séance de Minuit aussi hype que mystérieuse", a précisé Thierry Frémaux.

UN CERTAIN REGARD

Deux longs-métrages rejoignent la section Un Certain Regard: "La fameuse Invasion des Ours en Sicile" de Lorenzo Mattotti et "Odnazhdy v Trubchevske" réalisé par Larissa Sadilova.

SÉANCES SPÉCIALES

Quatre films de plus seront projetés en séance spéciale:

- "Chicuarotes" de Gael García Bernal;

- "La Cordillère des songes" de Patricio Guzmán;

- "La Glace en feu" de Leila Conners;

- "Ward 5B" de Dan Krauss.