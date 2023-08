"Divertir est une mission première": rencontre avec Quentin Dupieux et Pio Marmaï à l'occasion de la sortie de "Yannick"

Davantage qu’au cinéma, lorsqu’une pièce de théâtre n’est pas à notre goût, on a le sentiment d’être "pris en otage", avec l’impossibilité de partir pour ne pas déranger la représentation. L’idée première de "Yannick" était-elle d’appliquer cette formulation au sens propre, avec ce spectateur qui, revolver à la main, tient en joue toute une salle, acteurs et spectateurs compris?

Quentin Dupieux: Non… J’avais simplement envie d’écrire pour Raphaël Quenard. Comparé aux acteurs avec lesquels j’ai fait des films plus perchés, il m’inspire quelque chose de plus concret, de plus terrien. Raphaël dégage une authenticité et, pourtant, il arrive à rentrer dans mon univers, à être à l’aise avec mon texte, sans renier ce qu’il est. Cela me fascine.

Le public, présent d’un bout à l’autre de ce huis clos, joue un rôle important. Comment avez-vous dirigé les figurants?

Q. D.: Nous avons tourné majoritairement dans l’ordre chronologique et les figurants qui n’ont pas de dialogues découvraient chaque jour, en temps réel le film, sans savoir ce qu’il allait se passer. Pour nous, il y avait un côté performance puisqu’on voulait que les réactions soient naturelles. C’était la formule idéale et la magie a opéré. Ces spectateurs ont pleinement vécu ce moment et restaient même lorsque la caméra ne filmait que les comédiens. Tous ont joué le jeu et ont fait preuve de curiosité.

Pio Marmaï, comment avez-vous donc vécu cette expérience, condensée sur une petite semaine?

Pio Marmaï: Il faut rentrer des séquences dans un temps assez court. Cela nécessite une concentration très intense. On jouait par exemple toute la pièce d’un coup, en plan-séquence. C’était agréable et ça nous a permis de respecter l’exercice de la pièce filmée. Nous apparaissons donc dans des plans assez simples, très carrés où l’on ne peut pas trop se cacher… Ensuite, si le tournage a duré six jours, nous avons énormément répété en amont. Quentin Dupieux a respecté les codes de l’écriture du Boulevard. C’est un rythme de comédie, tout est très écrit, très précis, sans improvisation, avec plein de sensations et de nuances à jouer. Pour nous comédiens, il fallait trouver notre place à l’intérieur de ce cadre.

Comment, dans ce dispositif somme toute assez théâtral, avez-vous fait jaillir le cinéma?

Q. D.: Par le découpage. Le film est extrêmement monté, comme un acting en temps réel, tourné à deux caméras. J’avais souvent refusé ce dispositif propre à la télévision. Il était ma hantise car lorsqu’on filme en champ/contre-champ et qu’on assure le montage en temps réel, on n’a pas le faux rythme, les faux raccords assumés… Soit tout ce qui fait la magie du cinéma. Quand c’est fabriqué, la sensation est plus forte… J’ai donc conservé le principe de la captation, mais j’ai ensuite veillé au décalage, pour éviter le côté téléfilm.

Pio Marmaï, à un moment donné, le comédien que vous incarnez va encore plus loin que Yannick et n’hésite pas à l’humilier…

P. M. : Paul Rivière est quelqu’un qui a beaucoup de frustrations et qui subit la prise d’otage. Dans l’absolu, je ne sais pas comment je réagirais dans une telle situation. Malgré tout, cet acteur est très éloigné de ce que je peux être. À mes yeux, il est une sorte d’objet, de création… Il m’a tellement sauté au visage, tellement ému, ce qui est rare… Le hic est que je n’arrive pas à voir les films dans lesquels je joue avec de la distance. J’ai donc hâte de connaître le retour des spectateurs sur la manière dont ils ont perçu ce personnage et, bien entendu, le film, qui possède plusieurs strates. Il raconte la société du spectacle, la fabrique d’une œuvre d’art en direct, parle de cinéma, de culture…

Quentin Dupieux, comment arrivez-vous à gérer le propos contemporain de vos films au sein de longs-métrages divertissants et drôles?

Q. D.: On est tellement peu dans un monde chaotique… Divertir est ma mission première et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai pu faire dans ma carrière des films complètement débiles. C’était par pure générosité, par envie d’amuser. Ensuite, il y a toujours un sous-texte. Je réagis à mon époque. Par exemple dans "Yannick" un homme qui commente un divertissement qu’il ne trouve pas amusant me renvoie à moi-même, lorsque je me fais insulter sur les réseaux sociaux… Tout le monde a le droit d’avoir une critique construite, mais lorsqu’on s’acharne et que ça dépasse les bornes, ce n’est pas acceptable!

Otages au théâtre

L’histoire

En pleine représentation de la pièce "Le Cocu", un très mauvais boulevard, Yannick (Raphaël Quenard) se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main...

Notre avis

Cinéaste extrêmement prolifique, Quentin Dupieux dévoile, après "Incroyable mais vrai!" et "Fumer fait tousser" son troisième film en l’espace de 14 mois… D’autant plus impressionnant, que le suivant, "Daaaaaali!", une variation décalée autour du célèbre peintre est déjà en boîte, prêt à envahir les salles obscures, vraisemblablement au début de l’année prochaine. Une cadence infernale qui ne nuit pas à la qualité de ses propositions concises, drôles et dans l’air du temps.

Ce n’est donc pas une surprise si ce nouvel opus, tourné en seulement six jours dans un théâtre parisien, dépasse à peine l’heure. Pas gênant, tant cette prise d’otage assurée par un spectateur mécontent de la pièce boulevardière qu’il est en train de voir, est aussi pertinente qu’enlevée. Un rôle taillé sur mesure pour Raphaël Quenard, qui après "Chien de la casse" confirme son immense talent.

Derrière son allure de "film-concept", "Yannick" possède une véritable humanité dans le traitement de son anti-héros, dont le regard enfantin finit par émouvoir. Au fil des minutes, la comédie aborde différentes problématiques, la plupart liés à la société du spectacle, tout en se montrant hilarante… Un peu finalement, à la manière de l’immense Francis Veber.

> De Quentin Dupieux (France). Avec Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaï... Comédie. 1h07.