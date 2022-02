Pour la série "Crime à Ramatuelle", la production recrute des figurants: on vous dit tout!

Vous vous sentez l’âme d’un jet-setteur invité à la soirée d’anniversaire d’une créatrice? Celle d’un travailleur dans un domaine viticole? Ou tout simplement d’un passant? La société de production Paradis films recrute des figurants pour le prochain épisode de la série "Crime à...".

Toute personne âgée de minimum 16 ans peut se présenter de 10h à 17h (sans interruption), espace Albert Raphaël, samedi 12 février. Au côté des acteurs principaux - Florence Pernel, Lola Dewaere et Florent Peyre - les personnes choisies tourneront dans différents lieux du village.

"Dans la vieille ville, à l’hôtel l’écurie de Castellas, au domaine viticole de la Rouillère, dans un restaurant de la plage à Pampelonne ou encore dans une vieille bâtisse qui figure un pressoir à huile en ruine", énumère Jean-Marie Laurens, le directeur de Paradis Films.

Un trentenaire assassiné

Des décors qui prennent tous leur sens lorsque l’intrigue se dévoile. "Bien sûr, il y a un crime. Un matin, on retrouve un homme d’une trentaine d’années mort chez lui, expose Jean-Marie Laurens. Il est le fils d’une grande famille de la région qui possède un domaine viticole, il dirige aussi un restaurant de plage huppé. La procureure, jouée par Florence Pernel, débarque sur les lieux afin d’enquêter sur le décès. Elle s’aperçoit qu’une autre affaire, quelques années auparavant, n’a pas été élucidée. Il s’agit de la disparition d’une jeune fille dans l’établissement de plage de la victime. "

Un mois de tournage

Pourquoi avoir choisi Ramatuelle comme cadre pour cette enquête? " L’année dernière nous tournions à Biot et un nouveau personnage est apparu: un journaliste joué par Florent Peyre. France 3 voulait que ce personnage revienne car ils aiment beaucoup l’acteur. Alors il fallait qu’on reste dans les parages. On avait imaginé La Croix-Valmer, Cogolin... Finalement le producteur a choisi Ramatuelle et nous avons écrit l’histoire autour du village", explique Jean-Marie Laurens.

Le tournage, qui durera près d’un mois, commence le lundi 21 février. Le village de Ramatuelle étant très prisé par les sociétés de production, au mois d’avril, c’est la série Brigitte Bardot, de France 2 qui sera tournée dans la cité et à Saint-Tropez.