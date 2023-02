Porté par la voix de Jean Dujardin, le film "Les Gardiennes de la Planète" sort en salle ce mercredi grâce au soutien de la Fondation Prince Albert II

Qu’importe la puissance du récit et des images, la réalité ne prend que très rarement le pas sur la fiction au box-office. Pourtant, à l’heure où la dégradation de la planète Terre-Mer est indiscutable, la sensibilisation d’un large public est primordiale. Reste alors à trouver le bon vecteur. Efficace car accessible, inspirant car non anxiogène. Un financement aussi (surtout). Sans garantie de recettes mirobolantes pour les partenaires mais avec une certitude: œuvrer pour le bien commun.

En cela, le film-documentaire Les Gardiennes de la Planète, qui sort ce mercredi dans plus de 200 salles en France (le 8 mars à Monaco) avec le soutien de la Fondation Prince Albert II, a valeur d’exemple. Par son propos, sur le fond; son audace, sur la forme. Celle d’user de l’anthropomorphisme, en prêtant la voix de Jean Dujardin à une baleine pour attraper le spectateur par la main et lui montrer qui sont réellement ces cétacés. Pourquoi l’évolution de ces mammifères vieux de 40 millions d’années en dit long sur l’impérialisme de l’Homme.

"L’émotion génère une réflexion"

À Monaco, où le prince Albert Ier fut lanceur d’alerte dès le début du siècle dernier et où le commandant Cousteau immergea des générations de téléspectateurs sous le niveau de l’eau, la question de la sensibilisation et de la médiation est prise à bras-le-corps depuis désormais seize ans par la Fondation Prince Albert II.

"Notre difficulté est de parler le langage approprié pour des scientifiques, des décideurs politiques, des chefs d’entreprise et le grand public, y compris les enfants", résume son vice-président, Olivier Wenden.

Une universalité qui passe souvent par l’art. "Le cinéma est l’un des meilleurs vecteurs aujourd’hui pour passer une émotion. Nous misons aussi sur le fait que l’émotion va générer une réflexion, et donc une possible action."

Quant à l’approche, elle fluctue avec son époque mais l’alarmisme s’avère de plus en plus contre-productif. "On est passé un peu par toutes les phases. Est-ce qu’il faut choquer? Montrer la nature crue et l’impact de la nature humaine? Cela ne marche pas, confirme Olivier Wenden. Aujourd’hui le temps presse et nous avons deux axes principaux: accélérer ce qui marche et changer d’échelle."

"Jean Dujardin dit souvent qu’il est prêt à être touché par une émotion qui provoque une prise de conscience, plutôt qu’on lui donne une leçon", abonde le producteur de Les Gardiennes de la Planète, Julien Seul.

"Non, ce n’est pas facile à monter"

Si la véracité du film-documentaire et l’onirisme de sa réalisation ont déjà fait mouche auprès des 1.000 spectateurs de l’avant-première à Monaco, le 9 février dernier au Grimaldi Forum, et depuis des écoliers monégasques, il aura fallu convaincre des partenaires pour qu’il voie le jour.

"Non ce n’est pas facile à monter, moins facile qu’un film classique, confirme Julien Seul. Quand Jean-Albert (Lièvre) te dit qu’il veut faire un film sur les baleines qui ne sera pas le même que ceux que tu as déjà vus et que tu arrives chez les financeurs/financiers pour les faire adhérer au projet sans avoir trop d’arguments, ce n’est pas évident. Et puis c’est un peu casse-gueule car on ne sait pas si les images vont être au rendez-vous, avec le risque d’un gouffre financier parce qu’on peut passer des semaines et des semaines à attendre la baleine." Interviennent alors des partenaires solides comme Canal+ et les équipes de Maxime Saada, l’Unesco et la Fondation Prince Albert II. Ces dernières vont fournir un précieux soutien administratif.

"Jean-Albert Lièvre voulait suivre la saisonnalité des baleines, qui débute en janvier au Mexique et finit en septembre dans les eaux chaudes, sans le prince Albert II et Audrey Azoulay [directrice générale de l’Unesco, ndlr], on n’aurait pas pu tourner. Ou on aurait raté une ou deux années de tournage faute d’accès à des sites", assure Julien Seul.

Un projet à faire voyager

Au premier confinement, alors que la Covid a mis le monde à l’arrêt, la FPA2 avait en effet ouvert une parenthèse qui fait aujourd’hui référence pour la science.

"Cela reste parmi les décisions les plus importantes que j’ai pu prendre. En mars 2020, on a eu l’opportunité d’aller enregistrer autour de Port-Cros des sons de référence, c’est-à-dire le silence tel qu’avant l’ère industrielle. Sans bateaux ni baigneurs, une trentaine de dauphins étaient venus graviter autour de notre drone des mers sans moteur", se félicite Olivier Wenden.

Et le soft power monégasque pourrait encore permettre aux Gardiennes de la Planète de voyager. "On a vendu le film dans une vingtaine de pays et selon le succès de la version française nous attribuerons à chaque territoire les ventes", confiait Julien Seul avant d’assister à un festival à Berlin. Côté FPA2, le projet pourrait notamment être recommandé au festival Sundance de Robert Redford. Un ami de la Principauté et de la Nature.