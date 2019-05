Pedro Almodóvar, Xavier Dolan, Dexter Fletcher... Qui décrochera la Queer Palm du 72e Fesitval de Cannes?

De La Plage de Koh Phi Phi, où elle donnait la réplique à Leonardo DiCaprio, à celle de Nespresso, qui borde la Croisette, Virginie Ledoyen aborde le 7e art avec la vigueur et l’agilité d’une athlète.

Cette fois, la comédienne est à Cannes pour un défi d’un genre inédit: remettre une Palme Queer pour servir au mieux la visibilité de la diversité.

Le jury, autorisé à picorer dans toutes les sélections, s’est mis au travail ce jeudi matin. Rendez-vous vendredi prochain, à 22h, pour le prix.

La Queer Palm, c’est une sélection dans la sélection. Un privilège qui vous donnait envie d’y prendre part?

"Lorsque Franck Finance-Madureira, qui a créé la Queer Palm en 2010, m’a proposé de faire partie du jury, j’ai trouvé ça déjà formidable. Mais quand il m’a offert la présidence, j’étais carrément très flattée! Je n’y mets aucun sens politique particulier, dans la mesure où je considère que, pour de vrai, la Queer Palm ne devrait pas exister. Je trouve étrange qu’il faille, encore aujourd’hui, remettre un prix pour soutenir les causes LGBT. Comme si ces causes étaient totalement marginales. Ce n’est plus du tout le cas. Le cinéma doit être le reflet de la société dans laquelle on vit, dans laquelle on respire, dans laquelle on grandit. Que cela plaise ou non, il se trouve que les problématiques LGBT en font partie. Faisons preuve d’un peu d’ouverture d’esprit et de curiosité."

Quel sens donner aux causes LGBT à l’écran? Sur quoi mettre l’accent?

"Tout simplement, sur la représentation. Pour ne pas forcément se dire qu’à scénario égal, on préférerait voir une fille et un garçon plutôt que deux garçons ou deux filles. C’est un exemple. Pas un cahier des charges."

Mais "La Vie d’Adèle" a reçu la Palme d’or et cette année, "Matthias et Maxime", de Xavier Dolan, est en compétition…

"On peut citer aussi "120 battements par minute", un film magnifique qui a contribué à porter un autre regard. On peut présumer que l’homosexualité est encore un sujet difficile pour beaucoup. Pas ici, à Cannes, en plein Festival. Mais je pense qu’il existe encore plein d’endroits en France où les choses sont encore très compliquées. Plus il y aura de films où la représentation - ne serait-ce que cela - existe, plus le cinéma permettra de rassurer, de donner confiance à des jeunes gens qui pourraient se sentir totalement isolés."

Comment s’opère votre sélection?

"Les films que nous voyons sont issus de toutes les sélections, ce qui est très excitant. Il faut évidemment que les thématiques LGBT soient présentes. Notre petit jury de cinq membres n’a évidemment pas de critères précis dans la mesure où ce dont on parle, c’est le cinéma et uniquement le cinéma. Il ne s’agit pas d’une publicité ou d’un pamphlet. La première grille de lecture, elle est purement cinématographique."