On vous conseille "Vincent doit mourir" au cinéma ce mercredi (et on vous explique pourquoi)

"VINCENT DOIT MOURIR"

Corps à cœur

L’histoire

Pour une simple vanne adressée à un stagiaire d’entreprise, Vincent (Karim Leklou) est soudain pris pour cible par tous ceux qui le croisent, dans un déferlement de haine et de violence. Pour ce Monsieur tout le monde un peu égocentré, commence alors une haletante course pour sa survie, où il devra changer complètement ses habitudes et son rapport aux autres.

Notre avis

Présenté en séance spéciale à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes, cet O.F.N.I. (Objet filmé non identifié) à la croisée des genres est assez jubilatoire. Entre thriller fantastique parsemé de gnons et bastons et comédie romantique à l’amour vache et menotté, ce premier long-métrage de Stéphan Castang parvient à déclencher rires et frissons. Le scénario signé Mathieu Naert, malin et audacieux, est une allégorie osée sur la violence sociétale d’aujourd’hui, tout en proposant une improbable mais touchante histoire d’amour pour échapper à la mort. Avec un chien en meilleur ami de l’homme traqué, qui aurait mérité sa Dog Palm. Paranoïaque à souhait, Karim Leklou, physique de nounours et capital sympathie ici écorché, est parfait dans ce rôle d’anti-héros malgré lui, joliment accompagné de Vimala Pons.

Et même si le concept traîne un peu en longueur sur près de deux heures, ses scènes d’anthologie (lutte à mort dans une fosse septique, grande bagarre générale sur l’autoroute) pourrait bien faire de Vincent doit mourir un film aussi culte que coup de poing.

>>Vincent doir mourir, de Stéphan Castan. Avec Karim Leklou, Vimala Pons, François Chattot... Thriller. 1h48.