On a vu le nouveau film de Jean Dujardin et on a rarement autant ri au Festival de Cannes

Des zombies pour l’ouverture de la sélection officielle, un blouson tueur pour celle de la Quinzaine des réalisateurs... Ce Festival commence décidément d’une drôle de manière! Ou plutôt d’une manière drôle.

On y est si peu habitués, qu’on a failli s’étouffer de rire devant les aventures tragi-comiques (et légèrement horrifiques) de Jean Dujardin dans le nouveau film de Quentin Dupieux.

Quelques mois à peine après avoir envoyé Grégoire Ludig et Benoît Poelvoorde "Au poste!", le décidément prolifique Dupieux (7 films en 12 ans de carrière) récidive dans l’humour absurde, qui est sa marque de fabrique, avec Le Daim.

L’histoire de Georges (Jean Dujardin) qui, après une rupture sentimentale, débarque dans un bled des Pyrénées pour acheter à un vieil homme un blouson en daim, probablement repéré sur un site de vente entre particuliers.

Aussitôt qu’il l’a enfilé, se trouvant "un style de malade", Georges noue une relation fusionnelle avec son nouveau blouson. Au point d’en faire le héros d’un film que va se charger de monter la serveuse du bar du village, passionnée de vidéo (Adèle Haenel).

Mais bientôt l’obsession de Georges pour son "daim" vire à la psychose. Ne supportant plus la vue d’aucun autre être humain en blouson, Georges entreprend de liquider quiconque en porte un.

Son film vire au gore, pour le plus grand bonheur de la jeune monteuse amatrice qui, ayant remis "Pulp Fiction" dans l’ordre pour se faire la main, a trouvé ça "carrément nul". Un snuff movie pyrénéen, ça a quand même une autre gueule!

Amis du loufoque, du non-sens et du bizarre, bonjour. En héritier punk de Bertrand Blier, Quentin Dupieux pousse à bout sa logique absurde, comme il en a l’habitude. Après le pneu serial killer de Rubber, voici le blouson "daimoniaque". Et on marche!

Depuis qu’il a décidé de tourner ses films en France et non plus aux Etats-Unis, Dupieux s’offre, à peu de frais, (le film n’a coûté que 3 millions d’euros) des castings de riche. Après Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig dans "Au Poste !" Jean Dujardin et Adèle Haenel s’y collent avec un égal bonheur.

"Duduje" est hilarant en pseudo réalisateur barbu, possédé par son blouson à franges (piqué au chanteur des Who?). Il faut le voir se mater dans tous les miroirs, en se répétant qu’il a "un style de malade". Sans doute son meilleur rôle depuis OSS 117.

Adèle Haenel est, elle aussi, parfaite en serveuse-monteuse des montagnes, parvenant même à donner de la profondeur à son personnage. Quentin Dupieux en est le premier étonné: "En 7 films, c’est mon premier personnage féminin crédible!".

En ouverture de la Quinzaine, le réalisateur barbu a expliqué avoir voulu faire un film sur son obsession pour le cinéma. "Georges, c’est un peu moi, confie-t-il. Je suis capable d’acheter trois fois la même paire de chaussures, si elles me plaisent. À 15 ans, je tournais des petits films d’horreur avec un caméscope et quelques potes dans la forêt et on les regardait sur la télé. J’ai aussi eu, étant jeune, un blouson en daim qu’on m’a volé. Peut-être en ai-je été traumatisé?"

Si c’est le cas, que son voleur en soit ici rétrospectivement remercié: on a rarement autant ri à Cannes.