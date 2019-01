On a vu la suite de "Minuscule" et on a beaucoup aimé

"Minuscule - Les Mandibules du bout du monde", la suite du film d'animation tourné en 2013 dans la Haute-Vésubie et dans les Ecrins, débarque ce mercredi 30 janvier sur les écrans. On l'a vu et on a aimé!

L’histoire Lorsque tombent les premières neiges dans le Mercantour, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.

Quitte à aller picorer chez les humains.

Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes!

Une seule solution: reformer l’équipe de choc.

La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde.

Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps? Notre avis Sorti en 2013,...

