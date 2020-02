Netflix prépare un documentaire sur Dominique Strauss-Kahn

C'est une information révélée le jeudi 30 janvier par la Lettre A et confirmée par Le Parisien. Une production sur DSK est bien en cours de préparation et a été commandée à la société CAPA par Netflix. Jalil Lespert, réalisateur du film Yves Saint Laurent sorti en 2014 avec Pierre Niney, sera aux manettes et ce sera pour lui, son premier documentaire.

D'après le Parisien l'ancien patron du Fonds monétaire international (FMI), mis en cause dans le cadre d'une agression sexuelle et la séquéstration d'une femme de chambre en 2011 à New York, n'a toujours pas donné son accord. Pour l'instant, rien est clair concernant le format. On ne sait pas encore s'il sera proposé sous forme unitaire ou en plusieurs épisodes. Il devrait être diffusé d'ici la fin 2020, ou début de l'année 2021, indique le quotidien.

DSK rejoindra le cercle des productions françaises disponibles sur Netflix comme: l'affaire du petit Grégory Villemin, disparu en 1984 ou celle des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.