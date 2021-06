Mylène Farmer et Tahar Rahim dans le jury du Festival de Cannes

Selon nos informations, parmi les jurés qui décideront de l'octroi de la Palme d'Or, devraient figurer cette année la chanteuse Mylène Farmer, les acteurs français Tahar Rahim et Mélanie Laurent, l'acteur sud-coréen Song Kang-Ho (vu à l'affiche de Parasite, Palme d'Or 2019) et Lupita Nyiong'o, actrice et réalisatrice mexico-kenyane.

Un casting de premier ordre qui confirme le standing à venir de ce Festival 2021 post-covid.