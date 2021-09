Michel Jonasz en tournage à Saint-Laurent-du-Var: "J’aime quand l’émotion passe entre les êtres"

L’été joue les prolongations sur la Côte d’Azur. Ce lundi après midi, le soleil tape dur sur les Écuries de la Tour, à Saint-Laurent-du-Var, où l’équipe de tournage du film Hyacinthe a posé ses malles et ses caméras. Dans cette adaptation de Des souris et des hommes de Steinbeck, dirigée par le niçois Bernard Mazauric, et qui sortira en 2022, on retrouve Michel Jonasz. L’auteur de La Boîte de Jazz, que l’on a davantage l’habitude de voir sur scène en concert, dispose d’une impressionnante filmographie. Que ce soit derrière un micro ou devant une caméra, ce qui guide Jonasz, c’est l’émotion.

Qu’est ce qui vous a plu dans ce projet?

J’aime bien quand il y a de l’émotion qui passe entre les êtres. Et j’ai senti que derrière les dialogues, il y avait dans ce duo-là quelque chose de subtil. Il y a quelque chose de très fort entre Reda et Auguste, les deux principaux personnages [incarné par Denis Lavant et le champion du monde de muay-thaï Patrice Quarteron, ndlr]. Et puis, je n’avais jamais joué le rôle d’un patron d’exploitation agricole.

Beaucoup de comédiens ont des exploitations agricoles. C’est quelque chose qui vous aurait plu?

Non, je ne crois pas. En revanche, le sud me plaît beaucoup (rires). Pour être honnête, c’est tourner ici qui me plaît beaucoup. J’adore Nice, je suis venu souvent car ma fille a étudié à la Villa Arson. À l’origine on devait tourner vers Saint-Tropez, dans le Var que j’aime aussi. En fait, j’aime vraiment venir tourner dans votre région.

Vous avez tourné beaucoup de films. Comment êtes-vous arrivé devant la caméra?

J’ai commencé par l’art dramatique. J’avais 16 ou 17 ans, et je prenais des cours dans une maison de jeunes. Ensuite, la musique m’a pris et je n’ai fait que ça. Mais je n’ai jamais oublié mon envie de jouer. Je me souviens que je me répandais en disant que je voulais faire du théâtre ou tourner dans des films. D’ailleurs, dans mes concerts j’introduis des textes entre mes chansons.

Finalement, quand avez-vous réussi à tourner un film?

Élie Chouraqui m’avait vu comme chanteur. Il avait vu que j’étais capable de passer des émotions, d’interpréter des textes. Alors il m’a proposé un rôle dans un film intitulé Qu’est ce qui fait courir David?, c’était en 1982. Et j’ai d’ailleurs été nommé pour le César dans la catégorie des seconds rôles. Ça a commencé comme ça, et ensuite j’ai enchaîné. J’aime bien tourner, c’est très complémentaire de la chanson. Vous savez, la chanson et la comédie sont très liées.

Qu’entendez-vous par là?

L’un nourrit l’autre. Le cinéma complète la musique. Qu’est ce qui sépare un chanteur d’une chanson? C’est la même chose que ce qui sépare un comédien d’un film: d’abord, c’est la peur. Le fait que l’on s’observe soi-même: Comment je chante? Comme je joue? Est-ce que je vais plaire? En fait, c’est le trac. Et ensuite, avec le temps, ça s’estompe, pour ne laisser place qu’au plaisir.

Vous n’avez jamais songé à passer derrière la caméra?

Certainement pas. Ça, ce n’est pas pour moi. Ce que j’aime c’est être au service de l’histoire. Comme je suis au service de la chanson quand je suis sur scène.

Dans votre dernier album, vous parlez d’un sujet tabou: l’amour des personnes âgées, et la peur de la maison de retraite. Comment avez-vous eu envie de parler de ça?

C’est une chanson sur un amour sans limite. J’ai toujours été ému par les couples de personnes âgées qui sont toujours ensemble, et qui se tiennent la main dans la rue. Et puis il y a le sujet des maisons de retraite. J’en ai déjà visité et j’ai bien vu comment ça se passe. Il y a quelque chose de choquant. Je sais bien que parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a un côté scandaleux: c’est très cher, et derrière tout cela, derrière les employés qui font de leur mieux sans que ce soit suffisant, il y a des grosses machines à fric qui exploitent la misère et la solitude. C’est triste.