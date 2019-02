Menton : la 86e Fête du citron débute aujourd’hui

Après la trilogie autour du cinéma, la Fête du citron tourne la page du 7e art et s’attaque au monde de l’imaginaire. Un mélange savoureux de magie blanche et d’esprit maléfique. À partir d’aujourd’hui jusqu’au 3 mars, la 86e édition sera dédiée aux « Mondes fantastiques ». Voici les temps forts du week-end et des jours à venir.

Berceaux de la Fête du citron, les Jardins Biovès s’habillent depuis 1936 aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes et orange éblouissantes.

Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes… Chaque année, il faut des milliers d’heures pour réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à un.

Les sculptures géantes d’agrumes émerveillent et surprennent les milliers de visiteurs.

Aujourd’hui, l’inauguration a lieu à 11 heures....