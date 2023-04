Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa... Le casting prestigieux du nouveau film "Barbie"

"Hi Barbie!" "Hi Ken!"

Le nouveau film "Barbie", réalisé par Greta Gerwig ("Les Filles du docteur March", "Lady Bird"), se dévoile peu à peu.

On fait le point sur ce que l'on sait déjà.

Synopsis

Barbie est expulsée de Barbie Land parce qu'elle est loin d'être une poupée à l'apparence parfaite. N'ayant nulle part où aller, elle part pour le monde humain et cherche le vrai bonheur.

Casting

Dans le rôle principal, on retrouve Margot Robbie, actrice et productrice australienne de 32 ans, révélée dans "Les Loups de Wall Street" en 2013. Depuis, elle a enchaîné les succès, notamment avec "Suicide Squad", "Moi, Tonya", "Once Upon a Time… in Hollywood" et, plus récemment, "Babylon".

À ses côtés, Ryan Gosling campe le rôle de Ken. L'acteur canadien de 42 ans s'est illustré dans de nombreux films, dont "N'oublie jamais", "Half Nelson", "Drive" et "La La Land", pour lequel il a obtenu le Golden Globes du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie en 2017.

De nombreuses autres personnalités sont à l'affiche de "Barbie", dont des rôles plus secondaires: Issa Rae (Barbie présidente), Kate McKinnon (Barbie gymnaste), Dua Lipa (Barbie sirène), Alexandra Shipp (Barbie auteure), Ritu Arya (Barbie journaliste), Hari Nef (Barbie docteure), Emma Mackey (Barbie physicienne), Ana Cruz Kayne (Barbie juge), Sharon Rooney (Barbie avocate), Nicola Coughlan (Barbie diplomate), Ncuti Gatwa (Ken), Simu Liu (Ken), Kingsley Ben-Adir (Ken), Scott Evans (Ken), Michael Cerra (Allan), America Ferrera, Ariana Greenblatt et Will Ferrell.

Du beau monde, donc.

Date de sortie

Il va falloir encore patienter quelques mois avant de voir cette adaptation cinématographique de la poupée mannequin commercialisée depuis 1959 par Mattel.

En France, "Barbie" sortira dans les salles le 19 juillet 2023.