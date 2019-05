"Ma liberté et mon plaisir sont plus importants que tous les jugements": l’ex-escort girl Zahia s'assume au Festival de Cannes

Sofia-Zahia, copies conforme. Même combat? "Avec une femme aussi mystérieuse, sensuelle et sexuellement intrépide que Zahia, on ne va évidemment pas prétendre lui faire jouer une nonne ou un prof d’université, justifie la réalisatrice de Grand Central. Mais il y a plutôt l’idée de la faire accepter par la société. C’est un engagement féministe, même traité comme un film de vacances."

Avec le kif évident et partagé de jouer avec l’image volage de la naïade désinhibée. Mise à nu sans complexe, où la fiction flirte avec la réalité. Comme dans cette scène, où deux jeunes dragueurs, dépités et refoulés, traitent nos deux héroïnes de "putes". Réaction de Sofia: "Et alors? C’est pas très grave…"

"Ma rencontre avec Zahia est ce qui a motivé le film, donc c’est vrai qu’on a eu intérêt, avec un tel personnage, à hybrider le réel et le fictionnel. Et je préfère partir d’un cliché, le comprendre, le caresser, et faire la paix avec plutôt que de le combattre avec les armes d’un autre siècle", pointe encore Rebecca, qui se dit néanmoins davantage séduite par la voix que par la silhouette de sa protégée, "un phrasé unique comme dans un film de Rohmer, qui lui permet de n’être jamais vulgaire".

"on m’a condamnée alors que je n’avais commis aucun crime"

Si la parole de la "Fille facile" est élégante et le propos aussi léger que le tissu, on devine néanmoins Zahia meurtrie dans sa chair, malgré l’opulence apparente.

"Ce qui m’a blessé, c’est lorsqu’on m’a condamnée, à 18 ans, alors que je n’avais commis aucun crime. Je croyais ma vie finie, souffle-t-elle. C’est étrange, on est tous contre ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, mais finalement, ici, les femmes comme moi sont aussi lapidées par la société."

Vu comme ça, la forme a du fond...