"Louis de Funès échappe à la réalité"... Comment le mythique acteur français est devenu une star du web

« Sur les réseaux, où il faut capter les gens en trois secondes, il est parfait »

Comme la plupart des fans, Sébastien Terreau est tombé dans la marmite funésienne quand il était petit. « Mon père l’adorait, glisse ce Bourguignon. Aussi loin que mes souvenirs me portent, je nous revois ensemble en train de rire devant ses comédies. »

En 2015, alors âgé de 27 ans, il passe du temps sur les réseaux sociaux et se régale en découvrant les montages vidéo de personnalités réagissant à l’actualité.

« Il y avait des trucs sur Einstein, Chaplin. Mais rien sur De Funès ; seulement des hommages, confie-t-il. Comme je connaissais très bien ses films, je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose de sympa à faire… »

Quelques mois avant la présidentielle de 2017, il lance son site Just Louis. Le succès est immédiat. Certaines de ses séquences, irrésistibles, ont été vues plus de 5 millions de fois.

Aujourd’hui, sur Facebook, Instagram, Tik Tok et Twitter, Sébastien compte près de 2 millions de followers.

« Sur les réseaux sociaux, il faut capter l’attention des gens en moins de trois secondes, explique le chercheur en biologie moléculaire. Louis de Funès est parfait pour ça ! Il fait passer des trucs insensés en un clin d’œil. »

Emmanuel Macron annonce le confinement ? Dans son lit, le commissaire Juve renverse son petit-déjeuner. Un ministre est mis en examen ? Le gendarme Cruchot dodeline d’un air entendu. Efficacité maximale.

« Personne n’a une vitesse d’exécution pareille, insiste l’internaute. Si vous regardez Jean Marais dans Fantômas, il paraît statique à côté de Louis. Pourtant, Marais était un acteur très physique. C’est ce qui fait la modernité de De Funès, notamment auprès des enfants. Il jouait au XXe siècle comme on ne joue pas encore au XXIe ! »

Le phénomène va-t-il perdurer ? Sébastien Terreau sourit : « C’est difficile de se prononcer sur le long terme. Mais cela fonctionne toujours sur les enfants de trois ou quatre ans ; on peut présumer que cela fera toujours rire les adultes qu’ils deviendront. C’est devenu une valeur refuge transgénérationnelle. Quand rien ne va plus, que reste-t-il ? Louis de Funès. »