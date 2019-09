"Les Hirondelles de Kaboul", une animation de haute volée

L’histoire

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira (Swann Arlaud et Zita Hanrot) sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies…

Notre avis

Étonnant projet que celui du nouveau film de Zabou Breitman. Initié en 2012 et d’abord conçu pour un tournage en images réelles, il a mis sept ans pour arriver sur nos écrans…

Sous forme de dessin animé! C’est la jeune Eléa Gobbé-Mévellec qui a été chargée de transposer l’intrigue en dessins, en respectant scrupuleusement le physique et la gestuelle des acteurs, que l’on reconnaît aisément.

Le choix du dessin pour raconter cette histoire de résistance et de survie s’avère judicieux à plus d’un titre. En plus de donner au film une identité visuelle forte (le graphisme et les couleurs sont magnifiques), il a sans doute permis d’en adoucir la dramaturgie, qui, autrement aurait pu être plombante.

L’histoire suit fidèlement l’intrigue du roman de Yasmina Khadra dont il est adapté. C’est celle d’un jeune couple confronté à l’intégrisme religieux en Afghanistan, sous le régime des talibans dans les années 1990.