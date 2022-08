Les derniers films à l'affiche du cinéma en plein air de Monaco

Si vous avez envie de faire quelque chose de différent le temps d’une soirée, ne cherchez pas plus loin que le Monaco Open Air Cinema. Au coucher du soleil, sous les étoiles et avec vue sur la mer ! Quel plaisir de se délecter d’un bon film en plein air et, qui plus est, à la fraîcheur du soir.

Vous plongez directement dans l’univers du cinéma avec les grandes bobines de pellicules qui trônent à l’entrée du site. Muni de votre ticket, un ouvreur vous conduit à votre siège. Le placement reste libre avec des sièges réservés aux fumeurs.

Confortablement installés sur des coussins, transats et fauteuils, les spectateurs profitent de leur film sur un écran géant de 220m2. Le plus grand écran suspendu en plein air d’Europe.

Il y en a pour tous les goûts

Chaque soir, un film différent, et avant la projection se tient la “séance” dès 21 heures. Un mix entre les classiques annonces et la diffusion de cartoons célèbres comme le duo Bip Bip et Coyote ou les aventures de Mr Bean. Il y en a donc pour tous les goûts et tous les âges. Du blockbuster au film d’animation, en passant par le drame et l’action, tous les films seront diffusés en version originale et sous-titrée en français.

Une immersion

à 360 degrés

Dans une atmosphère conviviale et relaxante, avec des cocktails ou un seau à champagne, vous vivez une immersion à 360° grâce aux nombreux haut-parleurs, minutieusement dissimulés, qui vous plongent dans l’ambiance.

Vous trouvez les indispensables cornets de pop-corn au Ciné Bar, pour un prix variant de 3 à 10 euros selon le format. Mais ce n’est pas tout ! Cocktails, hot-dogs, hamburgers et nachos, une vraie offre de snacking est proposée pour un ticket moyen de 15 euros.

Certains attendaient très tôt devant la grille pour espérer avoir une place, les tickets n’étant pas réservables. Il faut dire qu’avec sa relocalisation sur le Rocher depuis 2003, le Monaco Open Air Cinema propose une expérience cinématographique sans pareille.