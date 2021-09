Les chaînes de télévision bouleversent leurs programmes après la mort de Jean-Paul Belmondo

CE LUNDI SOIR

- TF1 diffuse à 21h05 "Itinéraire d’un enfant gâté" de Claude Lelouch (1988) pour lequel il remporta le Cesar du meilleur acteur; suivi d’un documentaire "Belmondo par Belmondo" où il se confie à son fils.

- France 2 propose à 21h05 "L’As des as" de Gérard Oury (1982) avec Marie-France Pisier, suivi à 22 h 55 de 'Un jour Un destin" présenté par Laurent Delahousse avec le documentaire «Jean-Paul Belmondo, l’enfant terrible» (à revoir sur la plateforme france.tv).

- W9 diffuse à 21h05 "Flic ou voyou" suivi du documentaire «Belmondo, itinéraire...», du Cannois Jeff Domenech et de Vincent Perrot.

- Pour les abonnés à Netflix, seize films de Jean-Paul Belmondo sont disponibles dans le catalogue depuis l’année dernière.

MARDI

- France 2 a programmé à 21h05 "Le Professionnel" de Georges Lautner (1981), avec Jean Desailly et Rober Hossein, suivi à 22 h55 d’"A bout de souffle" de Jean-Luc Godard (1960) avec Jean Seberg.

- Paris Première diffuse à 20h55 "Le Marginal" de Jacques Deray (1983), suivi de "L’Héritier" de Philippe Labro (1973) avec Carla Gravina et Jean Rochefort, et les documentaires "Belmondo, l’influenceur" et "Belmondo ou le goût du risque".

- Canal + : 20 h15 en clair : Le Cercle Belmondo, émission inédite avec la présence de Claude Lelouch présentée par Alain Kruger. A 21h : "Belmondo le magnifique" de Bruno Sevaistre.

- C8 : 21h15 : "L’Alpagueur" de Philippe Labro suivi à 23 h du "Magnifique" de Philippe de Broca.

mercredi

- C8 : à 21h15 : "La folle histoire de Belmondo" de Gwendoline Chesnais.

JEUDI

Arte rediffuse à 13 h 35 "L’Homme de Rio", réalisé en 1964 par Philippe de Broca.

vendredi

- C8 : à 21h15 : "Cartouche" de Philippe de Broca, suivi à 23h20 de "L’Alpagueur" de Philippe Labro.

DIMANCHE

- C8 avait inscrit à son programme depuis longtemps "L’Animal" tourné en 1977 par Claude Zidi avec Raquel Welch et Aldo Maccione.

- C8 : 0 23 h: «La folle histoire de Belmondo» de Gwendoline Chesnais.

- France 2 rediffuse à 15 h 10 Vivement Dimanche et Vivement dimanche prochain proposés à l’occasion des 80 ans de Jean-Paul Belmondo.