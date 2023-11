Les Cannois Gérard et Julien Camy signent un documentaire sur le comédien Daniel Prévost

En petite forme (une fois n’est pas coutume), il n’a pas fait le déplacement. Mais Daniel Prévost, devenu la mascotte des Rencontres cinématographiques de Cannes depuis de longues années, trouve encore le moyen d’y tenir la vedette. À travers le documentaire que lui consacrent deux Cannois, les Camy père et fils (Gérard intervieweur, Julien réalisateur), c’est comme si le provoc’acteur était bien là pour gueuler: "Bande de ringards!"

L’amitié indéfectible entre Gérard et l’inénarrable humoriste relève évidemment du gag. "J’ai sympathisé avec lui lors du festival de comédies de l’Alpe d’Huez. Lors de la cérémonie de clôture, Daniel m’a dit: ‘‘On va créer un prix plus sérieux, le prix Daniel Prévost!’’, relate celui qui est aussi président de l’association Cannes Cinéma, organisatrice de ces rencontres cannoises. Ça a consisté à offrir une énorme photo de lui à une personne du public choisie au hasard, accompagnée d’une bouteille de champagne vide!"

Artiste hors normes

Énième pirouette d’une forte tête, dont l’ego affirmé ne se prend jamais vraiment au sérieux!

Depuis ses débuts délirant dans les années soixante, encouragé par ses potes Jean Yanne ou Michel Serrault, Prévost n’a cessé de mettre le boxon à la télévision! Jusqu’à marquer les esprits (et éprouver les zygomatiques) de plusieurs générations.

Inspirant? José Garcia, qui n’est pas le dernier venu en matière de déconne depuis "Nulle part ailleurs", se dit "fan de sa folie, de son amour de la connerie gratuite." Édouard Baer, lui, loue "l’extravagance, la gaîté et la fantaisie extrême" du personnage, "un pétard allumé, car tout peut arriver. Son regard prête aussi bien à la canonisation qu’au placement en HP!"

Quant à Gérard Camy, il dépeint un "artiste hors normes, qui part dans tous les sens, et qu’on ne cerne jamais tout à fait." Michaël Youn l’élève même au "statut de commandeur. Mais son humour persifleur et (à ce point) provocateur, ce n’est plus possible aujourd’hui." Et tant pis pour Moncuq!

À quand le grand rôle?

"Beaucoup de prétention, peu de capacité", comme l’écrivait un prof de lycée au sujet de l’élève bachelier? Le jeune Daniel a vite compris qu’il excellait au moins dans une discipline, tout en restant indiscipliné: le rire!

"Je me suis rendu compte que j’étais drôle parce que je faisais marrer les copains." Même quand il ne se met plus une banane dans l’oreille pour "Le Petit rapporteur" ou "Anagram", au cinéma, Daniel Prévost réjouit aussi. Surtout quand il n’est pas gentil!

"Il serait un Landru formidable", clame José Garcia.

Communiste pleutre dans "Uranus", impitoyable patron dans "La Vérité si je mens 2" ou terrible inspecteur des impôts dans "Le Dîner de cons", pour lequel il a décroché le César du second rôle. Mais sans doute jamais le rôle, ni la reconnaissance due à son talent singulier. "Il a réussi à marquer la télé et le cinéma, mais LE grand rôle, Daniel l’attend toujours, constate Gérard. Cela dit, même à son âge, il n’arrête pas!"

Au-delà du portrait de "l’amuseur public", le doc’ parvient à fendre l’armure pour évoquer la blessure intime de Daniel. Ces origines algériennes dont il a découvert la paternité sur le tard.

"Ça reste pour lui une profonde cicatrice, une douleur intime", souligne son ami cannois, qui rappelle aussi le côté "anarchique et libertaire" du Prévost. "Derrière l’humour cynique, il y a un homme à fleur de peau", résume parfaitement le réalisateur Thomas Gilou. Le mot de la fin reste à l’intéressé: "Tant mieux si vous avez rigolé, ce n’est plus mon problème!"

> "Bande de ringards" sera projeté ce samedi à 16h aux Arcades à Cannes, en présence de Julien et Gérard Camy. Et à voir le 2 décembre en première partie de soirée sur la chaîne Paris Première.