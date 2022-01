"L’envie de faire un film sur les invisibles": le film Ouistreham avec Juliette Binoche sort ce mercredi dans les salles

Comment percevez-vous la démarche de Florence Aubenas qui avait caché son identité pour s’immerger dans le quotidien des femmes de ménage? Est-ce une manière de questionner un engagement artistique proche de celui que peut faire un acteur pour entrer dans un personnage?

L’engagement artistique est entier! Masquer mon identité pour être au plus près d’un rôle, je l’avais fait pour Les Amants du Pont-Neuf où j’étais allée vivre dehors. Une seule fille que je côtoyais savait que j’étais actrice. Il s’agit d’expérimenter une situation et cela me paraissait être le minimum pour la préparation. Florence Aubenas s’était mise dans une situation délicate, avec des horaires difficiles, a affronté le froid…



Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’un mensonge pour manquer de respect mais d’un mensonge qui a pour but de comprendre l’autre et de se mettre à sa place. Quand on y pense, c’est ce qu’on fait constamment en tant qu’acteur pour interpréter nos personnages. On va chercher l’historique, rencontrer différentes personnes et on essaie de s’approprier les choses. Il faut aussi que la transformation soit physique. Si elle est juste mentale et qu’on se contente de lire des bouquins, en général, cela ne suffit pas.

Cette expérience sur Les Amants du Pont-Neuf vous a-t-elle fait voir votre métier autrement?

L’envie d’être dans le film de Leos Carax vient du fait que j’ai frôlé la précarité avec mes parents puis comme jeune actrice où j’étais sans le sou. Je me démenais pour trouver des petits boulots ou dénicher des endroits où dormir. Certes, cette période a été courte et elle n’équivaut pas à des années et des années de galère mais j’ai vraiment l’impression d’avoir été au bord du précipice. Après j’ai eu de la chance et j’ai beaucoup travaillé pour y arriver.

Aviez-vous lu le livre de Florence Aubenas avant d’accepter ce personnage?

Non. Je l’avais découvert à la demande d’un autre réalisateur, Cédric Kahn, qui voulait me confier ce personnage. Cependant, Florence Aubenas ne souhaitait pas lui donner ses droits… Je l’ai donc appelée, on a longuement parlé et elle m’a dit que l’unique raison qui la ferait accepter serait d’avoir Emmanuel Carrère à la tête du projet. Puis, tout s’est enchaîné… Il me semblait que ce film se devait d’exister.



Il aborde des thématiques importantes et j’ai toujours éprouvé l’envie de faire un film sur les invisibles. Cela me touche. Encore une fois, c’est sans doute dû à ma propre histoire ou plutôt à celle de ma famille. Ma grand-mère a dû enchaîner des petits boulots lors de son arrivée en France, ma mère a fait des ménages… Je voulais que le regard sur ces professions change.

De quelle façon avez-vous travaillé sur Ouistreham avec les actrices non-professionnelles?

Cette fois, je suis arrivée la veille du tournage. Nous n’avons donc pas répété ensemble, tout s’est fait naturellement. Hélène Lambert, qui joue celle avec laquelle je me lie d’amitié, avait une appréhension mais elle s’est estompée rapidement sur le tournage.



Emmanuel Carrère les a fait longuement répéter avec un coach. Ensemble, ils ont préparé le terrain… C’est certain, il y a de la part des non-professionnels la crainte de décevoir, de ne pas y arriver… L’essentiel est d’instaurer une confiance. Le scénario possédait aussi une "souplesse" dans le sens qu’il laissait souvent la possibilité à chacun de s’exprimer avec ses propres mots. Cela a aidé.

Vous avez déjà joué dans plusieurs adaptations de romans. Est-il difficile d’éviter le côté littéraire, notamment dans les dialogues?

Dans le cas présent, il s’agissait d’une adaptation très libre puisqu’Emmanuel Carrère s’est approprié le matériau de base pour faire sa propre histoire. Ensuite, Florence Aubenas a une oreille exceptionnelle pour capter les dialogues qu’elle avait entendus. On en a donc repris énormément. Il y a également une part d’improvisation. Étant donné que j’aime m’adapter aux situations, cette méthode m’a parfaitement convenue.