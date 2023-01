Le thriller US d’une boîte de prod’ cannoise digne des frères Cohen cherche financement!

Son rêve américain, Sébastien Aubert le touche du doigt. Alors qu’Adastra fête ses quinze ans d’existence en 2023, le patron de la boîte de prod’ cannoise a de quoi se réjouir avec la concrétisation de LaRoy, un thriller américain dans la lignée d’une comédie noire des frères Cohen.

"On avait déjà produit Strange Ones aux USA, mais c’était un film d’auteur très confidentiel, qui a réalisé 10.000 entrées. On a souvent obtenu les faveurs des critiques mais là, on franchit une autre étape. LaRoy, c’est vraiment le film qui peut aussi nous attirer les faveurs du grand public", se réjouit Sébastien.

Un quiproquo qui tue!

Dans les locaux d’Adastra au deuxième étage du campus Méliès, le voilà qui nous dévoile en exclusivité les premières images du film. Un trailer de deux minutes destiné à séduire des acheteurs potentiels au prochain Festival de Berlin. Rythmé, incisif, drôle, c’est vrai que le résultat est très alléchant.

L’histoire d’un looser (John Magaro, vu dans The Big Short et la série Orange is the New black), méprisé au boulot et trompé par sa femme, qui tente de mettre fin à ses jours. Mais par un étrange quiproquo, il est soudain pris pour un tueur à gages, chargé d’exécuter un homme. Le voilà qui se prend au jeu, avec toutes les conséquences tragicomiques que la situation va engendrer…

"C’est une comédie noire dans l’esprit des frères Cohen ou d’un Tarantino, mais avec une certaine profondeur pour décrire la relation d’amitié qui se noue entre ce looser et un détective privé (Steve Zahn, vu dans Dallas Buyers Club et la série The White lotus). "

LaRoy, comme la petite ville fictive du Texas où est censée se dérouler l’action. Quant au tournage, il a pris place à Albuquerque, sur les terres de Breaking Bad ou Better Call Saul.

Et à l’image de ce qui arrive à nos deux anti-héros dans le scénario, il ne fut pas de tout repos! C’est d’abord l’acteur Jarred Harris (Sherlock Holmes, la série Chernobyl) qui déclare forfait trois semaines avant, "alors qu’une grande partie du financement reposait sur son nom".

25.000$ à trouver

Ce sont ensuite les syndicats professionnels américains de chaque corps de métier qui s’en mêlent pour faire monter les enchères par une sorte de racket. Résultat, malgré un budget conséquent de 2 millions de dollars, la participation de nouveaux partenaires et le premier prix décroché à un concours (qui a rapporté 50.000 dollars), il manque encore 25.000 dollars pour finaliser la postproduction image et sons, "alors qu’on a déjà investi de notre poche tout ce qu’on pouvait, sans se payer", souligne Sébastien.

D’où son appel à un généreux donateur artistique qui "deviendrait coproducteur, serait inscrit au générique et participerait à toute l’aventure du film avec nous". Pourquoi pas jusque sur le tapis rouge de Cannes, en mai prochain…

Denis Lavant et Nicolas Devauchelle devraient figurer au casting de "Brûle le sang", le prochain thriller d’Adastra sur la communauté géorgienne, qui sera tourné à Nice et ses environs au printemps prochain. (Photos N.-M. et DR).