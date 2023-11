On vous donne notre avis sur le film "Le Temps d’aimer" de Katell Quillévéré

Lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On tond les femmes qui se sont compromises avec l’ennemi. C’est sur ces images, de vraies archives recherchées par la réalisatrice Katell Quillévéré, que s’ouvre "Le Temps d’aimer".

Puis on découvre Madeleine (Anaïs Demoustier), jeune femme marquée dans sa chair par la honte d’avoir eu un enfant avec un soldat allemand. Elle en garde une colère, une difficulté à aimer à nouveau, son fils, d’autres hommes. Elle rencontre François (Vincent Lacoste), jeune homme porteur d’autres secrets, mal dans sa peau lui aussi, mais d’une autre façon. Ensemble, ils vont s’apprivoiser et apprendre l’amour. Et comme le titre l’indique, du temps, il va leur en falloir.

Ainsi commence "Le Temps d’aimer", ambitieuse fresque sentimentale de plus de deux heures qui couvre, sur une vingtaine d’années, l’histoire d’amour de ce couple hors norme.

Acteurs convaincants

Il y a beaucoup de choses dans ce nouveau long-métrage de Katell Quillévéré ("Réparer les vivants", "Le Monde de demain"), présenté à Cannes Première au mois de mai dernier. à commencer par des acteurs convaincants qui donnent beaucoup d’eux-mêmes, explorant des registres qu’on leur connaissait moins.



Un Vincent Lacoste plus grave, plus fragile, plutôt loin des rôles d’ados qui l’avaient révélé chez Riad Sattouf ("Les Beaux Gosses") ou Julie Delpy ("Lolo"), différent aussi de ceux plus matures mais plus conventionnels, qu’il a campés chez Hélier Cisterne ("Les Illusions perdues") ou Christophe Honoré ("Le Lycéen").



Une Anaïs Demoustier semblant faire la synthèse de sa déjà très longue carrière, moins douce que dans "Sauver ou périr", moins sérieuse que dans "Alice et le maire" (qui lui a valu le César de la meilleure actrice en 2020) mais aussi déterminée que dans "Les Amours d’Anaïs"…

Trop dense?

Il y a aussi une histoire dense, trop peut-être. Chaque personnage étant traité avec la même intensité, même chose avec un troisième, d’ailleurs, qui va un temps faire son apparition. Et une quête commune dans laquelle s’épaulent, se déchirent, se soutiennent, ces deux personnages à la recherche de nouvelles définitions du désir, de l’amour, de la rédemption, de la fidélité, de la famille.

Pour structurer ce récit complexe, la réalisatrice met beaucoup d’audace dans ses deux heures. Changements d’époque, de lieux, de registre même. Et d’une romance, on passerait presque au thriller, puis au road movie et au drame…

Intimement liée au sujet de son film – c’est l’histoire de sa grand-mère, qui a elle-même eu un enfant avec un soldat allemand, qui lui a donné l’impulsion de départ – Katell Quillévéré semble aimer profondément ses personnages et avoir pris beaucoup de plaisir à leur inventer cette vie. Au point d’avoir du mal à les quitter ?

Le couple réinventé, le désir féminin, l’homosexualité masculine, l’amour filial, on se dit que chaque fil aurait presque pu faire un film à lui tout seul. On finit parfois par s’y perdre parce que finalement, ces deux heures passent très vite. Et on se demande, en sortant, si Katell Quillévéré n’a pas envie de reprendre ses personnages sur toute une saison ?

De Katell Quillévéré. Avec Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Paul Beaurepaire…

Drame/Romance. 2h05. Notre avis: bon