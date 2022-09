Le prince Albert II présent à la projection de "La main au collet" à la cinémathèque de Nice qui rend hommage à Grace Kelly

Nous sommes heureux de voir le film La Main au Collet en compagnie du fils de Grace Kelly… »

Séquence émotion, mardi soir, à la cinémathèque de Nice, qui rend actuellement hommage à Grace Kelly pour le quarantième anniversaire de son départ en proposant la filmographie de l’actrice. Grace, star superbe de onze films tournés en seulement cinq ans. Créature divine magnifiée par les propos de l’élu niçois en charge du cinéma, Henry-Jean Servat, tellement heureux d’accueillir Albert II de Monaco au milieu de cinéphiles.

C’est d’ailleurs le prince souverain qui a choisi ce film pour répondre, à l’issue de la projection, aux questions du journaliste ami du Gotha mondial du septième art. Un film symbolique car, hormis Cannes et la Principauté servant de décors prestigieux au film, Nice a la vedette dans ce long-métrage tourné en 1955, non seulement en extérieur mais également dans les Studios de la Victorine, notamment pour la scène du grand bal costumé.

Nice, l’autre vedette

Cette soirée avait donc du sens. Elle commença à 18h45, lorsque le prince de Monaco fut accueilli sur tapis rouge par le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez et Henry-Jean Servat. Pause photo, y compris avec l’équipe de la cinémathèque.

Ensuite, direction la salle aux fauteuils bleus dominée par l’immense portrait de Grace sur grand écran. Beauté blonde et lumineuse au sourire frais encore plus éclatant que sa parure de diamants. La quintessence humaine de la classe, éblouissant un film riche d’autres pépites, énumérées par Anthony Borré, Premier adjoint représentant le maire de Nice: "Il y a, dans ce film, tout ce qui a fait la notoriété de Nice: villas, palaces, hors-bord, bals, marché aux fleurs et même policiers qui jouent au pilou! Tout ça, c’est notre histoire." Un film précieux, reflet d’une époque en or, qui depuis hier soir, comme annoncé par l’élu, a rejoint le dossier d’inscription de Nice au patrimoine de l’Unesco!

Le message de Brigitte Auber

Grace Kelly. Cary Grant, bien sûr. Et puis, une troisième personne: Brigitte Auber, qui, dans La Main au Collet, interprète la voleuse de bijoux joliment effrontée.

Aujourd’hui, elle a plus de 92 ans. Elle aurait dû être là. Fatiguée, l’actrice française s’est exprimée à travers un message adressé au prince et rappelant la personnalité de Grace, si sérieuse durant le tournage, si joyeuse lors des soirées organisées par "Hitch". Celui-là même qui cherchait l’actrice d’un précédent film: Le Crime était presque parfait. Olivia de Havilland refusa le rôle. Le confier à Marilyn Monroe ou Brigitte Bardot? Pas question! "Hitchcock, poursuivit Henry-Jean Servat, ne voulait pas donner ce rôle à des actrices qui, selon ses dires, portait le sexe sur le visage!" Grace Kelly accepta. C’est ainsi que démarra sa complicité avec le maître du suspense jusqu’à La Main au Collet…