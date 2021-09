Le premier film Amazon français est sorti, la réalisatrice Mélanie Laurent se confie

Le Niçois Thomas Dubois, directeur des créations Amazon Originals France peut être fier du premier film original de la plateforme qui est disponible ce jour sur Prime Video.

Le Bal des folles, de et avec Mélanie Laurent, est une plongée intense au sein de la clinique neurologique de La Salpêtrière dirigée par l’éminent Professeur Charcot, l’un des pionniers de la neurologie et de la psychiatrie.

Pourquoi ce film?

J’avais très envie de raconter une histoire de femmes et, puis, on m’a apporté le livre de Victoria Mas que j’ai dévoré. L’œuvre comportait déjà énormément de structures cinématographiques dans sa narration, ça racontait aussi une époque, l’oppression des femmes mais ça abordait également des sujets majeurs comme le spiritisme, la croyance, l’amour, le deuil.

Votre film a un casting d’actrices mais également un autre de figurantes ayant un handicap, très en lien avec le sujet du film.

On a organisé un peu un casting sauvage car on voulait apporter de la profondeur au film. On a travaillé comme un film de prison avec des personnages en arrière-plan qui amène une atmosphère authentique. Toutes ces figurantes ont eu le courage de se montrer face caméra, elles se trouvaient belles et elles ont raison. La folie et la différence sont vécues uniquement via le regard des autres, elles ne se sentent pas comme ça.

Dans votre note d’intention, vous parlez d’un sujet actuel pour définir le thème de votre film.

Il est important de ne pas oublier le passé pour se rendre compte que dans de nombreux pays, le sort des femmes est dramatique. L’Afghanistan, c’est très d’actualité, mais aussi la condition des femmes en Inde, par exemple. Au départ, je voulais faire un sujet sur les sorcières au Moyen Âge et puis le livre est arrivé dans ma vie mais, au fond, le sujet est le même. C’est juste la forme qui change. On a évolué sur certains points mais pas sur d’autres.

C’est aussi un film sur la sororité et l’entraide des femmes.

Il y a quelque chose de très tactile chez la femme, très maternant. Les femmes peuvent être très jalouses et très cruelles entre elles mais, aussi, avoir cette forme de sororité, d’entraide. Je sais que toutes mes actrices se sont vues en dehors des plateaux durant le tournage, elles continuent à se voir, il y a quelque chose qui s’est créé entre elles et qui m’a échappé et c’est tant mieux. Le combat symbolique de ces femmes était important à l’écran, il fallait le montrer car il y a un chemin identique, qui passe par différentes étapes comme la perte d’espoir, la censure puis le sacrifice. C’est un peu le moteur de la relation entre mon personnage et Eugénie, jouée par Lou de Laâge.

Qu’est-ce que cela change d’être derrière et devant la caméra?

C’est plus fatigant (rires). Mais c’est assez merveilleux car j’obtiens des choses différentes. J’ai un côté très maternant avec mes acteurs mais je déteste me faire préparer donc c’est difficile pour mon équipe. J’ai besoin d’être maquillée et habillée rapidement du coup.

C’est un film d’époque donc la préparation est importante en plus.

C’est la première fois que je me lance dans un film d’époque et, dès le départ, je savais ce que je souhaitais faire. Je voulais faire un film classique alors j’ai tourné en 35 mm et non en numérique. On a tenu à respecter une certaine forme de réalité historique tout en l’abandonnant aussi. Pour Charcot et ses séances d’hypnose, on a vu de nombreux tableaux qui, par essence, sont déjà des interprétations de la réalité. Certains écrits parlaient des fameux bals avec mille invités, d’autres avec cinquante. On a alors compris qu’on pouvait s’autoriser certaines libertés. En tête, j’avais des inspirations, le cinéma de Jane Campion mais aussi Camille Claudel de Bruno Nuytten.

Après Oxygène d’Alexandre Aja, voici un deuxième projet qui sort directement en plate-forme, qu’est-ce que cela change pour vous?

C’est une forme de renoncement car on fait une croix sur l’idée de le voir projeter en salle à un public. Mais d’un autre côté, je n’ai jamais connu l’expérience de salles pleines et d’un film qui cartonne. Là, j’ai l’immense honneur de pouvoir être présentée à 240 pays différents en même temps sur un sujet sensible et majeur. C’est le film le plus cinématographique que j’ai fait mais je ne suis pas inquiète pour l’avenir, il va y avoir une forme de passerelle entre le cinéma et les plateformes, l’un apporte à l’autre. Et je pense que de nombreuses personnes vont regarder ce film avec respect, chez eux, au calme, bien installées, dans des conditions optimales. Ce n’est pas un film que l’on va regarder sur son téléphone dans le métro.

Le Bal des folles, disponible sur Amazon Prime.