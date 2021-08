Le nouveau "James Bond" en avant-première mondiale à Monaco

La pandémie aura transformé James Bond en Arlésienne, retardant depuis des mois les nouvelles aventures de l’agent 007 sur grand écran.

Le 25e film consacré à l’espion britannique, Mourir peut attendre (No time to die en VO) devait sortir au printemps 2020, puis à l’automne de la même année. Puis en mars 2021… et toujours pas !

Ces contretemps dus à la Covid-19 ont forcément retardé l’avant-première du long-métrage prévue en Principauté. Elle devrait finalement avoir lieu fin septembre, avant la sortie mondiale du film, espérée cette fois début octobre.

L’événement exclusif en Principauté a changé entre-temps de format et la soirée baptisée "007 Monaco" est prévue le 29 septembre dans un cadre singulier. Au programme: une projection en avant-première du long-métrage à la Salle Garnier. Suivie d’un dîner pour les participants dans les salons du Casino de Monte-Carlo.

Un hommage à Roger Moore

Si James Bond dans ce nouvel opus est encore incarné par Daniel Craig, c’est à un autre agent 007 de légende que la soirée rendra hommage: Roger Moore.

Incarnation de Mister Bond sept fois entre 1973 et 1985, l’acteur britannique disparu en 2017 était un fidèle de la Principauté, où il a résidé pendant de longues décennies. Ses cendres reposent aussi aujourd’hui au cimetière de Monaco.

L’avant-première du 25e film de James Bond en Principauté honorera donc la mémoire de Roger Moore. Mais aussi le travail du cinéaste américain, Cary Fukunaga, qui réalise Mourir peut attendre, lui aussi lié à Monaco. Ce dernier avait reçu il y a quelques années une bourse de la Princess Grace Foundation USA pour développer son talent.

Prenant les devants d’une pandémie qui se prolonge, les organisateurs de la soirée indiquent sur l’invitation que le pass sanitaire ou la preuve d’un test négatif sera demandé pour assister à la soirée.

La même invitation précise aussi que le casting du long-métrage qui réunit autour de Daniel Craig: Léa Seydoux, Rami Malek, Naomi Harris, Christopher Waltz et Lashana Lynch ne sera pas présent à Monaco.

2.500 dollars la place

Mais l’événement se veut exclusif pour les fans de James Bond qui pourront profiter du glamour de la Principauté pour se fondre dans l’univers de 007. Des fans qui devront aussi montrer leurs moyens.

Les places pour la soirée sont vendues à l’unité 2.500 dollars américains (2.131 euros). Et des packages VIP sont proposés à 25.000 dollars (21.312 euros) pour deux personnes. Des prix stratosphériques justifiés par la portée caritative de l’événement dont les recettes iront soutenir les actions de la Princess Grace Foundation USA qui organise la soirée.

Pour les aficionados de l’agent 007 moins fortunés, il faudra patienter quelques jours de plus. Mourir peut attendre doit sortir sur les écrans en France, le 6 octobre prochain.