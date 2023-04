Le Festival de Cannes dévoile sa sélection de courts métrages

Il aura fallu visionner 4 288 films avant de pourvoir sélectionner les onze courts métrages qui seront présentés en Compétition de l'édition 2023 du Festival de Cannes.

Les courts en compétition proviennent de douze pays: l'Argentine, la Colombie, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Hongrie, l'Indonésie, l'Islande, la Norvège, la Pologne, le Royaume-Uni et l'Ukraine. L'un deux recevra la Palme d'or du court métrage lors de la cérémonie du Palmarès le samedi 27 mai prochain.

Entourée d'Ana Lily Amirpour (scénariste et réalisatrice, Iran et Etats-Unis), Charlotte Le Bon (actrice et réalisatrice, Canada), Karidja Touré (actrice, France) et Schlomi Elkabetz (réalisateur, scénariste, acteur et producteur, Israël), la présidente du jury des courts métrages, la réalisatrice et scénariste hongroise Ildiko Enyedi aura la mission de les départager et de décerner la Palme d'Or du court métrage, ainsi que les trois prix de la Cinef, destinées aux films d'école de la Sélection officielle (qui seront remis lors de la cérémonie précédant la projection des films primés, le jeudi 25 mai en salle Buñuel).

Pour sa 26e édition, La Cinef a sélectionné quatorze fictions et deux animations, réalisées par dix réalisatrices et sept réalisateurs, parmi les 2000 courts métrages présentés par des écoles de cinéma du monde entier.

Treize pays issus de quatre continents sont représentés avec une première participation du Maroc.

La liste des courts métrages en compétition:

"La Perra" de Carla Melo Gampert (Colombie et France, 14 minutes)

"As It Was" d'Anastasia Solonevych & Damian Kocur (Pologne et Ukraine, 15 minutes)

"Tits" de Eivind Landsvik (Norvège, 12 minutes)

"27" de Flóra Anna Buda (Hongrie et France, 11 minutes)

"Le Sexe de ma mère" de Francis Canitrot (France, 14 minutes)

'Aunque Es De Noche" de Guillermo García López (Espagne et France, 14 minutes)

"Basri & Salmain In A Never-Ending Comedy" de Khozy Rizal (Indonésie, 15 minutes)

"Poof" de Margaret Miller (États-Unis, 10 minutes)

"Nada De Todo Esto" de Patricio Martínez & Francisco Canton (Argentine et Espagne, 15 minutes)

"Wild Summon" de Karni Arieli & Saul Freed (Royaume-Uni, 14 minutes)

"FÁR" de Gunnur Martinsdóttir Schlüter (Islande, 5 minutes)

La sélection de la Cinef