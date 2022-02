Le documentaire "Alick et Albert" primé en Océanie

Présenté en compétition au 19e festival international du film documentaire océanien qui s’est tenu à Papeete en Polynésie française, du 5 au 13 février 2022, le documentaire Alick et Albert a remporté le prix spécial du jury.

Ce film de 90 minutes retrace la relation entre le prince Albert II et l’artiste australien Alick Tipoti. Et raconte, en images, la visite du souverain chez l’artiste, sur l’île de Badu dans le détroit de Torrès, entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Cette visite a donné lieu à un documentaire de 90 minutes, réalisé par Douglas Watkin, présenté en avant-première en octobre dernier, à Monaco.

Alick and Albert est l’un des cinq films récompensés du festival. En remettant le prix, Beckie Stocchetti, membre du jury et directrice exécutive du Festival international du film d’Hawaï, a indiqué: "Le jury a été très impressionné par ce film qui met en valeur le travail des artistes indigènes et qui parle d’un problème global, planétaire, le dérèglement climatique. Ce film est une source d’inspiration pour nous tous, pour protéger nos océans et toute la vie marine qui s’y trouve."