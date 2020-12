Le comédien Daniel Russo à propos de Claude Brasseur: "C'était le pote absolu, avec lequel on rêvait de jouer!"

En 2009, ils s’étaient ainsi retrouvés sur la Croisette pour Vieilles canailles, un téléfilm pour TF1 avec également Pierre Mondy.

"On était logés au Carlton avec ma femme. Claude était passé nous voir avant de descendre boire un verre, et il avait constaté avec dépit que lui ne bénéficiait pas d’une terrasse dans sa chambre, le pauvre !".

Rigolard et bienheureux, car "Claude était un amour dans le travail, mais un amour ! Il ne s’énervait jamais, sinon sur lui-même, ce qui nous faisait toujours marrer", le tournage s’était également déplacé à Marseille, où le trio d’acteurs a vécu une anecdote incroyable.

"J’avais emmené Pierre et Claude dans un restaurant que je connaissais, tenu par Madame Rose, qui comptait 95 printemps. À la fin du repas, elle nous a apporté son livre d’or pour qu’on le paraphe et là, stupeur : Claude tombe sur la signature de son propre père, Pierre Brasseur ! Ce fut un moment d’une grande émotion..."

Avec Daniel, le héros de La Boum entretiendra une amitié fidèle, y compris lorsqu’il est appelé pour une lecture au pied levé de la pièce Jacques Daniel de Laurent Baffie.

"Un Claude Brasseur heureux et rieur"

"Je voulais absolument jouer avec Claude, mais on n’osait y rêver. Je l’ai appelé pour lui demander de nous dépanner, juste le temps d’une lecture. Comme elle s’est merveilleusement bien passée, la prod’ lui a évidemment demandé de rester pour jouer réellement le rôle et là, Baffie lui a dit : tu t’es fait couillonner par ton pote ! Claude lui a simplement répondu : avec une petite famille telle que vous, c’est ok !"

Sur Twitter, Daniel Russo a d’ailleurs posté une scène volée durant les répétitions de la pièce, où Laurent Baffie, encore lui, filme un fou rire ses deux interprètes. "On en a eu beaucoup, et Baffie s’en est servi pour en faire le propre teaser de la pièce. Moi, je l’ai tweeté parce que je voulais que les gens gardent cette image-là de Claude Brasseur, un Claude heureux et rieur".