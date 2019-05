"Le cinéma est la sortie culturelle préférée des Français", plus de 201 millions d'entrées en France en 2018

"On observe une très bonne tenue de la fréquentation en salles et des films français. Le cinéma est la sortie culturelle préférée des Français. Près de deux tiers d'entre-eux vont au cinéma au moins une fois par an", s'est réjouie Frédérique Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée, lors d'une conférence de presse.

Les 50 ans et plus (32,8%) sont les plus nombreux à aller au cinéma, devant les 25-49 ans (31,4%), les 3-14 ans (17,7%) et les 15-24 ans (15,4%).

Selon le CNC, le 7e art demeure l'une des activités culturelles les plus abordables avec un ticket moyen de 6,64 euros.

"Les Tuche 3", "La Ch'tite famille" et "Le Grand bain" en tête

L'an dernier, 11 films français ont réalisé plus de un million d'entrées. Trois films cumulent plus de 4 millions de tickets : "Les Tuche 3", "La Ch'tite famille" et "Le Grand bain". Dans le même temps, 27 films américains enregistrent plus de un million de spectateurs.

"2018 a été une année historique pour les films français au cinéma avec une part de marché exceptionnelle: plus de 40% des entrées en salles", souligne le Centre national du cinéma qui soutient les filières du cinéma, de l'audioviduel et de la création numérique.

Avec une offre de 22.000 séances par jour devant 5.981 écrans, les Français vont davantage au cinéma que leurs homologues européens, devant les Britanniques, les Danois ou les Espagnols. Les Allemands sont ceux qui vont le moins au cinéma.

En France, les cartes d'abonnement permettant le cinéma illimité ne représentent que 16 millions d'entrées (8% de la fréquentation).

Côté production, cinéma et séries confondus, "la France a gagné le pari de l'attractivité en devenant en trois ans une grande terre de tournages grâce au crédit d'impôt", a souligné aussi Mme Bredin.

Le taux de délocalisation des dépenses de tournages a été divisé de moitié avec des dépenses qui ont augmenté de plus de 500 millions d'euros, tandis que 15.000 emplois ont été créés.

Pour leur part, la vidéo en ligne et le replay ne cessent de progresser : "Le +quand on veut, où on veut+ est le mode prédominant chez toutes les générations", a souligné Mme Bredin.

Les séries sont plébiscitées aussi bien en VOD qu'en diffusion: elles ont réalisées 74 des 100 meilleures audiences TV en 2018.

Les séries françaises se distinguent aussi à l'international: "en cinq ans, le chiffre d'affaires à l'export a plus que doublé, à 65 millions d'euros, ce qui en fait le deuxième genre le plus exporté derrière l'animation", selon le CNC.