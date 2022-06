Le cinéma en plein air de Monaco rouvre ses portes ce samedi avec des blockbusters à l'affiche

Il est de retour. Le cinéma d’été est devenu une activité incontournable pour les Monégasques en période estivale. Son écran géant de 220 m2 est le plus grand d’Europe. Le programme a été dévoilé et il y en a pour tous les goûts. De gros films sont à l’affiche comme le dernier Top Gun, le biopic Elvis, le dernier Batman ou encore Doctor Strange. C’est le film Jurassic World, le monde d’après qui ouvrira le bal samedi 18 juin. Les films sont diffusés en version originale, sous-titrée en français.

Canapés, coussins et bar

500 sièges

par séance



Niveau cadre et confort, le cinéma n’est pas en reste. Il se situe sur le parking du Chemin des pêcheurs, avec vue sur la mer Méditerranée. Les visiteurs peuvent profiter de leur séance au pied du Rocher avec canapés, coussins, et transats qui sont mis à disposition. Il y a même un bar qui permet de se restaurer pendant les projections. Les hot-dogs sont leurs spécialités.



500 sièges sont disponibles chaque soir, sans réservations possibles. Donc premiers arrivés, premiers servis ! Les séances commencent à 21 h 30 et le film 30 minutes plus tard.



"J’étais impatient qu’on puisse rouvrir notre cinéma d’été. On essaye de faire de belles choses pour Monaco, et je pense que cet endroit donne le sourire aux gens", évoque Sergio Machado, directeur assistant du cinéma. Le tarif normal est de 11,50 € et 9 € pour les étudiants.

Le programme complet est à retrouver sur le site : www.cinemas2monaco.com