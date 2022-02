Laurent Cantet: "Les jeunes se retrouvent souvent piégés par les réseaux sociaux"

Librement inspiré de l’affaire Mehdi Meklat (1), le film Arthur Rambo, de Laurent Cantet, est aussi (surtout?) une plongée dans l’univers des réseaux sociaux et de leurs usages. Le meilleur comme le pire. Rencontre avec le cinéaste, venu présenter son film en avant-première au cinéma Le Royal à Toulon.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet?

Avant même l’affaire Mehdi Meklat, je m’étais déjà intéressé aux réseaux sociaux, car ils occupent de plus en plus de place dans nos vies. On a tendance à les utiliser sans vraiment les interroger. J’ai eu envie d’y réfléchir un peu plus précisément.

Mehdi Meklat, je l’avais vu interroger des hommes politiques avec une espèce de clairvoyance, je l’écoutais sur France Inter chez Pascale Clark. Il était capable de parler aussi bien de la banlieue que du film qu’il avait vu la veille. J’avais l’impression d’une tête bien faite. Quand j’ai découvert ses tweets, j’ai eu une espèce de vertige, je n’arrivais pas à recoller les morceaux, à croire que c’était la même personne qui était capable d’autant de finesse et d’autant de bêtise…

De la bêtise ou de la haine?

Ce vertige, que j’ai eu au début, je ne l’ai jamais tout à fait comblé. C’est aussi pour cela que le film reste ouvert sur les interprétations, sur la compréhension du personnage, car je pense que Karim [protagoniste du film, ndlr] reste une énigme pour lui-même. Je voulais voir ce cheminement qu’il va faire progressivement dans le film, dont j’ai envie de penser qu’il va le poursuivre après, vers une prise de conscience de la gravité de ce qu’il s’est passé. Et puis, on a tendance à dire que les jeunes ont une plus grande compréhension des réseaux sociaux car ils sont nés avec. En fait, j’ai un peu l’impression qu’ils jouent aux apprentis sorciers, qu’ils dominent beaucoup moins bien la mécanique des réseaux que ce que l’on pourrait imaginer, et qu’ils sont souvent piégés.

La colère et la violence sont aussi dans la confrontation entre Karim et son jeune frère...

Ce qui m’intéressait dans cet affrontement, c’est d’abord de donner corps à une colère qui a dû être celle de Karim quelques années plus tôt et qui, du coup, sans vraiment expliquer les tweets, leur trouvent une origine. Cette colère-là, Karim a réussi à la dompter en écrivant, en revendiquant un statut différent que son frère lui renvoie à la figure de manière très violente. C’était aussi une façon de le mettre face à la responsabilité qu’il y a à écrire. Je pense qu’il est conscient du poids des mots lorsqu’il écrit son livre, et pas du tout lorsqu’il écrit ses 240 caractères sur son fil Twitter. Son petit frère le renvoie à cette responsabilité-là.

Vous filmez également la différence générationnelle entre Karim et sa mère, une différence qui trouve écho dans l’actualité...

Sa mère est la représentante d’une génération arrivée en France et qui, à l’époque, pour s’intégrer, a choisi l’invisibilité. Ce que la génération suivante ne veut plus accepter. Ces jeunes revendiquent une place qu’on leur accorde rarement. Ce contraste entre l’envie de visibilité et l’envie d’exister me semblait assez représentatif de ce qui se passe dans les familles aujourd’hui.

Pensez-vous que les réseaux, justement, faussent notre propre identité?

Ce qui est certain, c’est que les mécanismes mis en jeu influent sur notre profil. Ce besoin de popularité, cette recherche de followers, de likes, me surprend toujours. Il faut être le premier à réagir, le plus remarquable et, pour l’être, la provocation et la violence sont assez efficaces. C’est quelque chose assez représentatif de notre époque, je pense. On a besoin d’être reconnu, d’être aimé, d’être celui qu’on va écouter…

Vous filmez sans parti pris. Vous laissez le public se faire sa propre opinion...

En tant que spectateur, j’aime assez qu’un film ne me prenne pas par la main en me disant "Voilà ce qu’il faut comprendre", qu’il me laisse un travail de réflexion. et puis, comme disait Renoir: "Chacun a ses raisons." C’est ce qui me guide. Je n’ai pas envie de juger, ni de condamner, juste de comprendre les motivations des uns et des autres, les conséquences d’une prise de position plutôt qu’une autre par exemple. J’aime bien regarder.

>> 1. Écrivain, réalisateur, blogueur et chroniqueur français, il fait l’objet en 2017 d’une polémique lors de la découverte de tweets, ouvertement racistes, antisémites, homophobes et misogynes qu’il avait publiés sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps.