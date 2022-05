L'acteur Pierre Deladonchamps souhaite "ouvrir le champ des possibles"

Vous étiez à l’affiche, en tant que second rôle dans Notre-Dame de Valérie Donzelli, mais Petite leçon d’amour marque votre véritable première incursion dans la comédie. Un souhait de longue date?

J’en ai envie depuis mes débuts! Cependant, on ne choisit pas forcément le genre de films dans lequel on va vous envisager… Il a aussi fallu que j’envoie certains signaux pour annoncer que je souhaitais aller dans cette voie. Beaucoup considèrent la comédie moins noble alors, qu’à mes yeux, c’est le contraire. Elle est nécessaire et en réussir une est difficile, aussi bien en termes de réalisation, d’écriture que d’interprétation. Depuis Petite leçon d’amour, j’en ai tourné deux autres qui sortiront prochainement: Reprise en main de Gilles Perret, où je donne à nouveau la réplique à Lætitia Dosch, et Hawaï de Mélissa Drigeard. J’essaie donc de tracer un chemin et d’ouvrir le champ des possibles.

Vous vous êtes donc senti pendant longtemps catalogué?

Pour mettre les choses en perspective, j’ai la chance d’être approché par des réalisateurs de talent, je travaille et j’en suis ravi. C’est déjà énorme. Malgré tout, je ne sais pas si c’est propre à la France ou si la mentalité est identique dans les autres pays, mais on a du mal à sortir de l’image que l’on dégage dans ses premiers rôles forts. Ayant commencé avec L’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie, qui a été perçu comme un film pointu, exigeant, radical et porté par la critique, il m’a été difficile d’aller vers des propositions plus légères ou plus populaires. À l’instar du théâtre public et du théâtre privé, il ne s’agit pas des mêmes familles. Or, à mon sens, il est nécessaire de construire des ponts entre ces univers, aussi différents soient-ils.

Cette envie vient-elle d’une cinéphilie?

Oui mais pas seulement. J’ai été biberonné aux sketchs des Inconnus, des Nuls, aux seuls en scène de Coluche, Thierry Le Luron, Muriel Robin, Florence Foresti… Aujourd’hui j’apprécie particulièrement ce que fait Blanche Gardin.

En termes de jeu, l’humour possède-t-il une exigence particulière?

La différence est surtout dans le rythme, la manière de prononcer certains mots ainsi que dans la nécessité de travailler véritablement de concert avec ses partenaires et l’équipe technique… Sinon, c’est assez similaire. L’essentiel est de rester au premier degré. Souvent, l’humour vient du drame. Les situations rocambolesques, les embûches, les obstacles… Il faut l’avouer, c’est drôle!

On imagine qu’il y a plus de possibilités d’improviser que sur des films plus sombres…

Ève Deboise, la réalisatrice de Petite leçon d’amour, est scénariste depuis de nombreuses années. Elle avait bien ficelé son script et ne voulait pas trop qu’on le modifie… À l’inverse, sur Hawaï on a fait beaucoup d’improvisations et certaines ont été conservées. C’est un vrai plaisir car lorsque ça marche, on se surprend tous. Cela offre aussi une certaine liberté et permet de ne jamais être dans le jugement de l’autre. Dans ces moments, on s’accueille et on accueille le jeu au sens propre du terme. Comme lorsqu’on jouait, enfant.

Sortez-vous facilement de rôles plus dramatiques, comme le tueur que vous incarniez dans Vaurien ou cet homme malade du Sida dans Plaire, aimer et courir vite?

C’est un peu comme courir un marathon: éprouvant… mais à la fin on est heureux de l’avoir fait. Dans ces films, j’expie beaucoup de mes vieux démons et certaines de mes angoisses qui n’ont rien à voir avec les rôles que j’interprète. Cela me permet de lâcher des choses et de faire apparaître certains aspects sombres. Peu de cinéastes laissent cette possibilité à un comédien de s’éloigner de ce qu’ils dégagent. Ils me témoignent donc énormément de confiance. De mon côté, c’est un challenge et cela me permet d’écrire un parcours d’acteur éclectique, dont je suis fier.

On peut donc s’attendre à vous revoir dans le registre dramatique…

Oui. La comédie vient en plus! J’ai d’ailleurs tourné un film où j’interprète le journaliste Antoine Leiris, qui avait perdu son épouse au Bataclan, dans l’adaptation de son livre Vous n’aurez pas ma haine. C’est dur… mais, à mon sens, nécessaire. Ce drame nous a tous touchés et nous avons besoin d’en parler.